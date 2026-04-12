Asha Bhosle Death: आशा भोसले ने दुनिया को कहा अलविदा, विरासत में छोड़ गईं सुरों का खजाना और करोड़ों की संपत्ति

Asha Bhosle Death : पद्म विभूषण से सम्मानित और दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली मशहूर सिंगर आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। डॉक्टर प्रतीत समदानी के अनुसार मल्टी ऑर्गन फेल्यर यानी शरीर के कई अंगों का काम बंद कर देने की वजह से निधन हुआ है। इस खबर की पुष्टि महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने की है। हिंदी सिनेमा में आशा जी ने अपने 7 दशक लंबे करियर में जो मुकाम हासिल किया, वह काबिल-ए-तारीफ है। आज के इस लेख में आइए उनकी नेटवर्थ और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में जानते हैं।