अभिषेक बच्चन और अजय देवगन ने शेयर किया इलियाना डिक्रूज का फर्स्ट लुक

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म द बिग बुल से अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। इसे सोशल मीडिया पर अभिषेक बच्चन सहित अजय देवगन ने शेयर किया है। इस पोस्टर में इलियाना काफी सीरियस नजर आ रही है ।उनका यह लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

इस क्राइम ड्रामा फिल्म से अभिषेक बच्चन का लुक पहले ही सामने आ चुका है। इस फिल्म को अजय देवगन और आनंद पंडित ने प्रोड्यूस किया है और कुकी गुलाटी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। यह फिल्म 1992 में हुए भारतीय स्टॉक मार्केट के अब तक के सबसे बड़े स्कैम पर बेस्ड बताई जा रही है। जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा।

आपको बता दें कि फिलहाल बिग बुल की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म इस साल ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। अभिषेक बच्चन इस वेब सीरीज से पहले ब्रीद इन टू द शैडोज में नजर आए थे। जल्दी इसका तीसरा सीजन भी लाने की प्लानिंग है जिसमें अभिषेक के लीड रोल में होने की चर्चा है।

Here is the first look of Ileana D'Cruz from The Big Bull! #TheBigBull a crime drama that shook the financial fabric of India will unveil soon with #DisneyPlusHotstarMultiplex on @DisneyplusHSVIP!@ajaydevgn @Ileana_Official @s0humshah @nikifyinglife @kookievgulati pic.twitter.com/7RXKmfs7GF