घर की छत गिरने से सोना महापात्रा के साथ हुआ बड़ा हादसा, बाल-बाल बची सिंगर......

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं, कोरोना से बचाव के लिए करोड़ों लोग अपने घरों में कैद हैं, यही हाल भारत का भी है, 21 दिन के लॉकडाउन में करोड़ों लोग घर की चार-दीवारी के भीतर बंद हैं। आम अवाम से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कोरोना को मात देने के लिए अपने अपने घरों से ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का हौसला बढ़ाने में लगे हैं।

लेकिन घर के अंदर रहने के बाद भी यह सिंगर सुरक्षित नही रह पा रही है दरअसल मशहूर सिंगर सोना महापात्रा ने अभी हाल ही हुए एक हादसे को पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी।

Much to my surprise & just yesterday, some people on my timeline were talking about ‘toxic positivity’, the pressure of sounding positive in tough times. Well here’s something to bust it this morning. My roof just fell in due to some likely leakage. (First world problems, not) pic.twitter.com/qzHgZeqaE2