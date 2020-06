लंबे समय बाद Ajay Devgan ने शेयर की सोशल मीडिया पर Photo, फैंस बोले- ' सर! काफी दिनों बाद दिए दर्शन'

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा जगत ( Hindi Film Industry ) में अपनी आंखों और फिल्मों में अपने दमदार एक्शन से सबको दीवाना बनाने वाले एक्टर अजय देवगन ( Ajay Devgan ) बेहतरीन कलाकारों की श्रेणी में आते हैं। उनका कम बात करना और कम इंवेट्स ( speaks less and attends events ) में जाना बाकी और अभिनेताओं से उन्हें अलग बनाता है। यही नहीं अजय देवगन सोशल मीडिया ( Ajay social media activity ) पर भी काफी कम एक्टिव रहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ( Ajay shared photo ) पोस्ट की है। जिसके बाद से उनके फैंस उनके अंदाज के दीवाने होते जा रहे हैं।

बीते दिन यानी कि बुधवार को अजय ने अपनी खूबसूरत तस्वीर को शेयर अपने इंस्टाग्राम ( Ajay shared photo on instagram ) पर शेयर किया है। जिसमें वह व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम ( White shirt and blue denim ) पहने हुए नज़र आ रहे हैं। आंखों पर चश्मा पहने वह काफी हैंडसम ( looks handsome in black goggles ) नज़र आ रहे हैं। अजय की इस कूल तस्वीर के साथ-साथ उनके कैप्शन ( impressive caption ) ने भी सबका ध्यान उनकी ओर खींचा। उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में पॉजिटिव और प्रेरणा ( Positive and motivational message) से भरा एक मैसेज लिखा है। जो कि कोरोनावायरस ( Coronavirus ) से बिगड़ते हालतों को देखते हुए लिखा गया है। अजय कहते हैं कि 'हम जल्द ही फिर से उठेंगे,बहुत अच्छा करेंगे और जीतेंगे भी।'

काफी लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर अजय देवगन ( Ajay's Posted a photo after a long time ) की तस्वीरें देख उनके फैंस को काफी खुशी हुई। उन्होंने फोटो पर कमेंट ( Fans comment on his picture ) करते हुए लिखा-'सर आपने कितने दिनों के बाद दर्शन दिए हैं।' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा-'सर आप बेहद ही अच्छे लग रहे हो।' यह कमेंट्स पढ़कर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सालों बाद भी अजय का लोगों का बीच काफी क्रेज है। बता दें अजय देवगन क लॉकडाउन से पहले फिल्म 'ताणहाजी' ( Tationnhaji ) रिलीज़ हुई थी। जिसने बॉक्स ऑफिस ( Tanhaji box office collect ) पर दमदार कमाई की थी। फिल्म का टोटल कलेक्शन ( Total collection ) हो चुका है 273.30 करोड़ रुपए। वहीं फिल्म वर्ल्डवाइड 300 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। अभी तक ताणहाजी कई सारी फिल्मों को पछाड़ चुकी है। वहीं कई सारी फिल्मों को पीछे छोड़ कई रिकॉर्ड भी बनाए थे। इस फिल्म में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस काजोल ( Ajay's wife kajol ) भी नज़र आईं थीं।