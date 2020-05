अभिनेता Akshay Kumar ने इंस्टाग्राम पर शेयर की Latest Photo, तस्वीर में लोगों को दिया स्पेशल मैसेज

नई दिल्ली। इस वक्त देश कोरोनावायरस ( coronavirus ) की जंग को जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस बुरे वक्त में बॉलीवुड ( Bollywood Help In Coronavirus ) की तरफ से भी काफी सहायता मिल रही है। फिर चाहे वह आर्थिक तौर ( Financial Help ) पर हो या फिर लोगों को जागरूक ( Make people aware ) करने की हो। सिनेमा जगत ( Cinema Industry ) पूरी तरह से इस समय लोगों की सहायता में जुट गए हैं। इस बीच अभिनेता अक्षय कुमार ( Actor Akshay Kumar ) का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह देश की मौजूदा स्थिति के बारें में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में अक्की ( Akshay Kumar Video ) अपने फैंस क्या कह हैं। चलिए आपको बताते हैं।

इंस्टाग्राम पर अक्षय कुमार ( Instagra Akshay Kumar r Photo ) ने अपनी एक दमदार तस्वीर शेयर की है। जिसमें वह सफेद रंग की कुर्सी पर बैठें हैं। पीच कलर और ब्राउन रंग की पैंट ( Peach t-shirt and Brown Pant ) में वह काफी हैंडसम दिख रहे हैं। वह उनके स्टाइलिश जूते और चश्मा उनके लुक को पूरा करता है। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा है ‘Sometimes it’s best to sit it out #ThisTooShallPass।‘ जिसका अर्थ है ‘कभी-कभार यूं ही बैठे रहना बेहतर होता है। यह वक्त भी गुज़र जाएगा।‘ इस बात से साफ जाहिर होता है कि अक्षय सभी लोगों से अपील करते हुए कह रहे हैं कि देश में लॉकडाउन हैं। लोग घर पर ही रहकर ( Stay At Home ) अपनी सुरक्षा करें।

वैसे बता दें यह पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार ने लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन ( Follow lockdown rules ) करने की सीख दी हो। इससे पहले वह लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर भड़कते हुए भी नज़र आए थे। आर्थिक सहायता के मामले में भी वह पीएम केयर्स फंड ( PM Cares Fund ) में 25 करोड़ रुपये की धनराशि दान कर चुके हैं। वहीं मुंबई फाउंडेशन ( Mumbai Foundation ) को भी उन्होंने दो करोड़ रुपये का दान दिया है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), मास्क ( Mask ) और रैपिड टेस्टिंग किट ( Rapid Testing Kit ) के उत्पादन के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम ( Brihanmummbai Municipal Corpotation ) को भी तीन करोड़ रुपये का सहयोग प्रदान किया। वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब ( Laxmmi Bomb ) इन दिनों काफी चर्चा में है। लॉकडाउन की वजह से फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म ( Over the top) पर जल्द रिलीज़ किया जाएगा।