एक्टर Ali Fazal पर टूटा दुखों का पहाड़, लखनऊ में हुआ उनकी मां का देहांत, ट्वीट कर कहा- 'मेरा सब कुछ थीं आप'

नई दिल्ली। साल 2020 में बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से लगातार एक के बाद एक बुरी खबरें आती ही जा रही हैं। पहले इरफान खान ( Irrfan Khan ),ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ), वाजिद खान ( Wajid khan ), सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) और अब एक्टर अली फजल ( Ali Fazal ) की मां। बॉलीवुड एक्टर अली फजल की तरफ से बुरी खबर सामने आ ही। खबर है कि अली की मां का निधन ( Ali's mother passed away ) हो गया है।

I’ll live the rest of yours for you. Miss you Amma. Yahi tak thhaa humaara, pata nahi kyun. You were the source of my creativity. My everything. Aagey alfaaz nahi rahe. Love, Ali. pic.twitter.com/hKyFMp6U1G