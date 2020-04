पालघर में तीन साधुओं की मॉब लिंचिंग की वीडियो को नहीं देख पाए अनुुपम खेर,ट्वीट कर जताया दुख

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पालघर जिले के गांव में जूना अखाड़े के दो साधुओं और समेत तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस खबर से आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स में गुस्सा भरा हुआ रहा है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर सबको हिला कर रखा दिया है। सेलेब्स सोशल मीडिया पर इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher ) का रिएक्शन सामने आया है।

HORRIFIED AND DEEPLY DEEPLY SADDENED at the #PalgharMobLynching of three sadhus. Couldn’t watch the video till the end. ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है। मानवता का जघन्य अपराध है ये।