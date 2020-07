बिजली का बिल चुकाने के लिए Arsad Warsi ने जनता से की अपील,'मेरी पेटिंग खरीद लो नहीं तो बेचनी होगी किडनी'

नई दिल्ली। बॉलीवुड सेलेब्स ( Bollywood Celebs ) को इस बार कई झटके लग रहे हैं। भारी भरकम बिजली बिल ( Huge Electricity Bil) से बॉलीवुड के कई स्टार्स को जोरदार करंट ( Bollywood Stars shocked ) लग रहा है। लंबे चौड़े बिल से जहां पहले आम आदमी परेशान रहता था वहीं इस बार बॉलीवुड सेलेब्स के घर भी बिजली बिल की रकम ( Electricity Bill ) ने उन्हें हिला कर रख दिया है। हाल ही में कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने बिजली बिल को लेकर सोशल मीडिया ( Social Media ) पर अडानी बिजली विभाग ( Adani Electricity Department ) के खिलाफ ट्वीट कर गुस्सा ( Celebs tweet on bill ) जाहिर किया था। अब इस बीच एक्टर अरशद वारसी (Arshad Warsi) के घर भी बिजली का बिल पहुंच चुका है। जिसे देख उनके होश उड़ गए हैं। बिजली बिल रकम को चुकाने के लिए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। जिसे सुन उनके फैंस काफी हैरान हैं।

Thank you Rachana & ⁦@bombaytimes⁩ for the article. People please buy my paintings, I need to pay my Adani electric bill, kidneys am keeping for the next bill 🙏🏼 pic.twitter.com/ycAaSgxGnR — Arshad Warsi (@ArshadWarsi) July 5, 2020

अभिनेता अरशद वारसी के घर बिजली का बिल 1.03 लाख रुपये ( Arsad Warsi Electricity bill ) का आया है। जिसके बाद अरशद का कहना है कि 'वह इस बिजली का बिल चुकाने के लिए अपनी पेंटिग और किडनी बेचने ( Sell your painting and kidneys to pay the bill ) की सोच रहे हैं। जी हां, अरशद ने ट्वीट ( Arsad Tweet ) करते हुए लिखा है कि, 'जनता कृप्या मेरी पेंटिंग खरीदो, मुझे अपने अडानी का बिजली बिल भरना है। अपने अगले बिल के लिए मुझे किडनी को रखना होगा।' अरशद का यह ट्वीट देख उनके फैंस खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहे हैं। उनका यह दिलचस्प अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। बता दें लॉकडाउन ( Lockdown ) के बाद से ही अरशद लगातार अपने हाथों से बनाए हुए कुछ आर्टपीस और पैंटिंग्स ( Arsad paintings ) की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। हाल ही में अपनी ट्विटर वॉल पर एक्टर ने अपनी पैंटिग्स की तारीफ होता देख लिखा, 'प्लीज मेरी पैंटिंग्स खरीद लो मुझे अडानी इलेक्ट्रिक बिल भरना है। और किडनी मैंने अगले महीने के लिए रखी है'।

इस महीने कई लोग ज्यादा बिजली बिल ( Complaint Against huge bill ) आने की शिकायत कर रहे हैं जिनमें से एक अरशद भी हैं। उन्होंने बताया कि इस महीने उनका बिल 1.03 लाख रुपए का आया था। हालांकि एक्टर ने अडानी ग्रुप ( Adani Group ) से बातचीत कर इसका हल निकाल लिया था। उन्होंने बाकी लोगों को भी अडानी एलेक्ट्रिक ग्रुप ( Help Adani Electric Group ) से मदद मांगने की अपील की है। आपको बता दें इससे पहले एक्ट्रेस तापसी पन्नू ( Tapsee Pannu ), हुमा कुरैशी ( Huma Qureshi ), और रेणुका शहाणे ( Renuka Shahane ) के घर भी बिना रीडिंग लिए बिजली का बिल पहुंच चुका है। जिसे लेकर वह अडानी बिजली विभाग पर खूब बरसी भी थीं। जिसके बाद बिजली विभाग ने जल्द से जल्द इस परेशानी का ( Electricity department will solve the problem ) हल निकालने का भरोसा भी दिया था।