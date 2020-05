अभिनेता Ashiesh Roy की तबीयत खराब होने पर उन्हें ICU में किया एडमिट, इलाज के लिए बिल्कुल नहीं है पैसे

नई दिल्ली। लंबे समय से बीमार चल रहे 54 साल के अभिनेता आशीष रॉय ( Ashiesh Roy ) को आईसीयू में भर्ती किया गया है। साल 2019 में उन्हें पैरालिसिस ( Paralysis ) हो गया था। तभी से वह काफी बीमार चल रहे थे। जानकारी के अनुसार उन्हें अस्पताल एसआरवी ( SRV Hospital ) में भर्ती कराया गया है। वह अपने फैंस को लगातर अपनी हालत के बारें में जानकारी दे रहे हैं। यही नहीं वह फेसबुक पर पोस्ट लिखकर अपने फैंस से आर्थिक मदद ( Financial Help ) करने की अपील भी कर रहे हैं। खबरों की माने तो उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उनके पूरे शरीर में पानी और सूजन आ चुकी है। अब तक इलाज करवाते हुए उनके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। उनकी ऐसी हालत देख उनके फैंस को काफी दुख हो रहा है।

बीते दिन यानी कि 18 मई को आशीष का जन्मदिन पर था। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति पर बात करते हुए बताया था कि उनकी किडनी ठीक तरह से काम नही कर रही है। शरीर में नौ लीटर पानी जमा हो गया। डॉक्टर ने पानी को कम करने के लिए कुछ दवाएं दी है। जिससे बॉडी में जमे हुए पानी से चार लीटर कम हो जाएगा। लेकिन पांच लीटर पानी फिर भी रहेगा। जिसे निकालना बेहद जरूरी है। इस वक्त वह अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने फैंस संग अपनी निजी जिंदगी के बारें में भी बात करते हुए कहा कि उन्होंने शादी नहीं कि है वह बिल्कुल अकेले हैं । जिस वजह से उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी बहन के पास जाने की भी बात कही। जो कोलकत्ता में रहती हैं। फेसबुक ( Facebook Post ) पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है। 'सुबह की कॉफी बिना शक्कर की। ये मुस्कुराहट एक मजबूरी में है जी। भगवान उठा ले मुझे।' उनकी ऐसी हालत देख उनके फैंस उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। उनकी पोस्ट में वह उनका अकाउंट नंबर मांगते हुए नज़र आ रहे हैं।

आशीष रॉय के पास इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं हैं। जिनसे वह अपना इलाज ठीक प्रकार से करवा पाएं। ऐसे में वह सोशल मीडिया ( Social Media ) पर लोगों से मदद मांग रहे हैं। आशीष ने फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम किया है यहां तक उन्होंने कई हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में डबिंग भी की थी। उन्होंने सुपरमैन रिटर्न्स ( Superman Returns ), 'द डार्क नाइट' ( The Dark Night ), 'गार्जियन्स ऑफ द गैलेक्सी' ( Guardians Of The Galaxy ), 'द लेजेंड ऑफ टार्जन' ( The Legend Of Tarzan ) और 'जोकर' ( Joker ) जैसी कई फिल्मों के विभिन्न किरदारों के लिए डबिंग की है। बीमारी के बाद से उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था। वहीं लॉकडाउन के बीच सभी काम-धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए हैं।