मुस्लिम सोसाइटी में रहने वाले इस एक्टर का आरोप, लोगों ने नहीं मनाने दी दिवाली

नई दिल्ली: जहां एक ओर पूरे देश में कल दीवाली की धूम थी तो कई सीरियल और फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर विश्व भानु की दिवाली काली हो गई। विश्व भानु के मुताबिक, वह मुंबई की जिस मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, उनके कारण उनकी दिवाली खराब हुई। एक्टर का आरोप है कि उनके सोसाइटी के लोगों ने उन्हें दिवाली मानने से रोका। भानू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है और साथ ही पुलिस में इसकी शिकायत भी की है।

@narendramodi I am living in a muslim society and tonight people of the society stopped my wife from lighting up and making Rangoli to celebrate diwali at my Mumbai residence. They destroyed the lights, broke the wires and the crowd forced me to remove the lights.