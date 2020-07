Corona virus: साउथ एक्टर ध्रुव सरजा और पत्नी प्रेरणा शंकर को कोरोना, हिमांशी खुराना ने भी कराया टेस्ट

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। कन्नड़ अभिनेता ध्रुवसरजा और उनकी पत्नी प्रेरणा शंकर भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से देते हुए लोगों को भी कोरोना वायरस से बचने और सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया है। वहीं बॉलीवुड में हिमांशी खुराना ने भी अपना कोविड-19 टेस्ट करवा लिया है।

आपको बता दें कि कोरोना वायरस लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इसने बॉलीवुड के साथ ही अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया है। जिसके चलते पहले जहां अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन सहित अन्य बॉलीवुड सेलेब्स के यहां कोरोना संक्रमण पाया गया। वहीं अब साउथ फिल्म अभिनेता और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं।

आपको बता दें कि ध्रुवसरजा कन्नड़ सिनेमा के टॉप कलाकारों में से एक है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वे खुद और उनकी पत्नी प्रेरणा शंकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर जानकारी देते हुए उन लोगों को भी अपना कोविड-19 टेस्ट कराने की सलाह दी है। जो पिछले कुछ दिनों में उनके और उनकी पत्नी के संपर्क में आए हैं।

एक्टर ने ट्विटर पर लिखा- "मुझे और मेरी पत्नी में कोविड-19 के हल्के लक्षणों का पता चला है और इसलिए हमने खुद को अस्पताल में भर्ती करवा लिया है। मुझे यकीन है कि हम सभी जल्दी ठीक हो जाएंगे ।वह सभी लोग जो हमारे संपर्क में थे, कृपया अपना टेस्ट करवा ले और सुरक्षित रहें।" एक्टर द्वारा ट्विटर पर यह जानकारी देने के बाद उनके फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

हिमांशी खुराना करवाया कोविड-19 टेस्ट

रियलिटी शो बिग बॉस 13 कंटेंस्टेंट और मशहूर पंजाबी गायिका हिमांशी खुराना की तबियत पिछले कुछ दिनों से खराब है। अब उन्होंने अपना कोविड-19 टेस्ट करवा लिया है। इस बारे में उनके मैनेजर ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर हिमांशी के फैंस को बताते हुए लिखा-"हिमांशी खुराना बीते 2 दिन से स्वस्थ महसूस नहीं कर रही है, उनका कोविड-19 का अभी टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है।" उन्होंने यह भी लिखा- "रिपोर्ट के बारे में पता चलते ही हम सभी के साथ शेयर करेंगे। इस समय हमारे परिवार और दोस्तों को मैसेज करना बंद करें और सुरक्षित रहें।"

My wife and I have both been tested positive for COVID-19 with mild symptoms and hence chosen to get ourselves hospitalised. I’m sure we’ll be back all fine! All those who were in close proximity with us please get yourselves tested and remain safe.

ಜೈ ಆಂಜನೇಯ 💪🏼