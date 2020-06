बेटे Yashvardhan Ahuja का कार एक्सीडेंट की खबर सुन Govinda पहुंचे घटनास्थल पर, सख्त अंदाज में आए नज़र

नई दिल्ली। 24 जून देर रात बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ( Govinda ) के बेटे यशवर्धन ( Yashvardhan Car Accident ) की कार का एक्सीडेंट हो गया था। यह हादसा मुंबई के जुहू ( Mumbai Juhu ) इलाके में हुआ। बुधवार रात 8:30 बजे यशवर्धन आहूजा ( Yashvardhan Ahuja ) की गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी ने टक्कर दे मारी। गनीमत की बात यह कि इस हादसे में सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन इस घटना के बाद से एक वीडियो सोशल मीडिया (Video Viral On Social Media ) पर खूब वायरल हो रही है। जिसमें गोविंदा नज़र आ रहे हैं।

गोविंदा घटना स्थल पर Govinda nda arrived at the scene ) पहुंचे जहां उनके बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इस बीच वह लोगों से बातचीत और वीडियो (Govinda talked to people and made a video) बनाते हुए नज़र आए। जिसमें लोगों को कहते हुए सुनाई दिया कि सामने वाली गाड़ी काफी तेज रफ्तार ( The car was very fast ) में आ रही थी। उनके बेटे ने काफी बचने की कोशिश भी की। गोविंदा अपने बेटे से भी पूछते हुए नज़र आए कि क्या उसने रेड लाइट को तोड़ कर गाड़ी पर टक्कर मारी? इस बीच गोविंदा के चारों तरफ भारी भीड़ देखने को मिली। वीडियो बनाते हुए गोविंदा पुलिस को ( Call the police ) बुलाने और शिकायत दर्ज ( File Complaint ) करने की बात भी कहते हुए सुनाई दिए। यह वीडियो न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की है।

जुहू पुलिस ( Juhu Police ) के मुताबिक इस मामले की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। दोनों ही पक्षों के बीच रज़ामंदी से गोविंदा ने मामले को सुलझा दिया। इस कार एक्सीडेंट में किसी ( Everyone is safe in a car accident ) को ज्यादा चोट नहीं लगी। इस घटना को लेकर गोविंदा ( Govinda Reaction ) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि 'उनके बेटे यशवर्धन बिल्कुल सुरक्षित हैं। गोविंदा ने इस घटना के बारें में मीडिया से बात करते हुए कहा, 'उनका बेटा यशवर्धन कार चला रहे थे और अचानक सामने से एक कार ने आकर टक्कर मारी दी। हालांकि, उनके बेटे सुरक्षित हैं। उनके हाथों में कुछ चोटें आई हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कार में भी कुछ खरोंचे आई हैं।' उन्होंने बताया कि एक्सीटेंड करने वाले ड्राइवर ने उनसे माफी मांग ली है। जिस वजह से उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।