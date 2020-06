अभिनेता Govinda के बेटे Yashvardan Ahuja की गाड़ी का हुआ एक्सीटेंड, पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मामला

नई दिल्ली। अभिनेता गोविंदा ( Govinda ) का बीते दिन यानी की बुधवार देर शाम कार का एक्सीडेंट ( Govinda car accident ) हो गया। मुंबई के जुहू इलाके ( Mumbai Juhu ) में गोविंदा की कार एक दूसरी कार में जा भिड़ी जिसकी वजह से यह हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार कार में गोविंदा संग उनके बेटे यशवर्धन अहूजा ( Govinda's son Yashvardan Ahuja ) थे। जो कि कार चला रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक छोटी से गलतफहमी के चलते हादसे हुआ है।

गोविंदा की कार ( Govinda car accident with yashraj films car ) हादसे में गनीमत की बात यह है कि दोनों ही कार में मौजूद लोग पूरी तरह से सुरक्षित ( All people are safe ) हैं। किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं पुलिस के मुताबिक ( Police statement ) दोनों पक्षों में आपसी रजामंदी हो गई है। जिसके बाद मामले को सुलझा दिया गया है। बता दें देर रात करीबन 8:30 बजे जुहू पर हादसे ( Accident occurred on Juhu at 8:30 ) होने के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज ( File complaint in police station ) की गई थी। गोविंदा की गाड़ी को मारने वाली गाड़ी को ड्राइवर चला ( The driver was driving ) रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों ही गड़ियों में कुछ मामूली खरोंचें ही आईं हैं। इस दौरान गोविंदा हाथों में टूटी हुई लाइट हाथों में लिए दिखाई दिए।

वहीं अभिनेता गोविंदा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'रंगीला राजा' ( Govinda last film ) पिछले साल यानी साल 2019 में रिलीज़ हुई थी। पर्दे पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। वैसे गोविंदा काफी समय से बड़े पर्दे से थोड़ा दूर ही रहते हैं। सलमान के साथ 'पार्टनर' ( Partner ) करने के बाद उन्होंने एक दो फिल्में की, लेकिन भी नहीं चली। अब सबको इंतजार है गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ( Tina Ahuja Debut ) के बॉलीवुड में डेब्यू करने का।