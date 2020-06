Dolly Bindra के पोस्ट ने फैलाई गलतफहमी, एक्टर Javed Haider बोले-'Tiktok के लिए बना रहा था वीडियो'

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर इन दिनों आमिर खान की फिल्म 'गुलाम' ( Gulam ) में काम कर चुके एक्टर जावेद हैदर (Javed Haider) का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल ( Video Viral ) हो रहा है। कई फिल्मों (Film ) और टीवी सीरिल्यस ( Tv Serials ) में काम कर चुके जावेद की ऐसी हालत लोग काफी परेशान और हैरान भी हैं। वीडियो को कोई भी देख आसानी से उनकी हालत पर यकीन कर सकता है कि क्योंकि लॉकडाउन ( Lockdown ) होने की वजह से काफी लंबे समय से इंडस्ट्री ( Industry has been closed for a long time ) में कोई काम नहीं है। इस बीच रोज़ाना सोशल मीडिया पर कई अभिनेताओं ( Actors ) और अभिनेत्रियों ( Actresses ) की आर्थिक तंगी ( financial problem ) से गुज़रने की खबरें सामने आई, लेकिन अब ठेले पर सब्जी बेचते जावेद का यह वीडियो ( Javed Video ) पूरी तरह से फेक है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के पीछे की सच्चाई।

He is an actor aaj woh sabzi bech raha hain javed hyder pic.twitter.com/4Hk0ICr7Md — Dolly Bindra (@DollyBindra) June 24, 2020

एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा ( Actress Dolly Bindra ) ने अपन ट्विटर अकाउंट ( Dolly Twitter Account ) से शेयर किया था। जिसमें जावेद सब्जी के ठेले ( Javed Selling Vegetables ) के पास खड़े होकर सब्जी बेच रहे हैं और गाने 'दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे' ( Dunia Mein Rehne Hai To ) में एक्टिंग कर रहे हैं। डॉली ने जावेद का वीडियो ट्विटर ( Dolly shared video on twitter ) पर साझा करते हुए लिखा, 'वह एक एक्टर हैं, आज वह सब्जी बेच रहे हैं- जावेद हैदर।' जिसे देख सभी को यही लगने कि जावेद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए वह सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। वायरल हो रही जावेद ( Javed statement ) की इस खबर पर उनका कहना है कि 'ये वीडियो उन्होंने टिकटॉक के अपने फैंस के लिए बनाया था ये बताने के लिए जरूरत पड़े तो कोई भी काम कर लो पर जीवन में हिम्मत मत हारो।' आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब वीडियो खत्म होती है तो टिकटॉक आईडी ( Javed Tiktok Id ) पर जावेद अख्तर और उनकी तस्वीर बनी हुई आती है।

बता दें ऐसा नहीं कि अभिनेता जावेद ही इस गलतफहमी का शिकार हुए हैं बल्कि इससे पहले सोलंकी दिवाकर ( solanki diwakar ) को दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा खींचकर फल बेचते ( Solanki Sell Fruits on road ) हुए पाया गया था। कहने को तो इन्होंने आयुष्मान खुराना ( Ayushmann Khurrana ) की 'ड्रीम गर्ल' ( Dream Girl ) जैसी फिल्म में काम किया है लेकिन देखने वाले की इनपर नजर शायद ही पड़ी होगी। एक्टिंग का काम रोज-रोज नहीं मिलता, इसलिए दिवाकर को फल बेचने का काम करना पड़ता है। खैर, खैरियत की बात यह है कि लॉकडाउन में ठप पड़ चुकी सिनेमा इंडस्ट्री ( Film Industry ) फिर से शुरू हो गई है। नए नियमों ( Lockdown New Guidelines ) के साथ कई टीवी सिरियलस की शूटिंग्स को शुरू कर दिया गया है।