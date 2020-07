अभिनेता Jagdeep Jaffery की अंतिम विदाई में पहुंचे Johnny Lever, कहा- 'उनकी वजह से हूं आज बड़ा स्टार'

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा ( Hindi Cinema ) जगत को एक और महान कलाकार ने अलविदा कह दिया है। बीती रात बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडिन जगदीप जाफरी ( Jagdeep Jaffrey ) ने 81 साल में अपनी कर्म भूमि मुंबई में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 8 बजकर 40 मिनट पर अपने पर अंतिम सांस ( He died at 8 o'clock ) ली। फिल्म 'शोले' ( Sholay ) में अपने 'सूरमा भोपाली' (Jagdeep Surma Bhopali Character ) के किरदार से उन्होंने सदा के लिए भोपाल की संस्कृति ( Bhopal Culture ) को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज दोपहर जगदीप को दक्षिण बंबई ( South Bombay ) के एक कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन जॉनी लीवर (Johnny Lever) भी जगदीप को अंतिम विदाई देने उनके घर पहुंचे। जहां उन्होंने उन्हें याद कर एक किस्सा बताया।

जोनी लिवर ने बताया कि जो स्टेज शोज ( Johny lever stage shows ) में उनकी कॉपी किया था करते थे। ऐसे ही जगदीप की एक्टिंग करते हुए ही उनका नाम ( Johnny Mimic Jagdeep Jaffery ) हुआ। फिर बाद में उनके साथ काम करने का मौका मिला। साल 1979 में आई फिल्म 'ये रिश्ता ना टूटे' ( Yeh Rishta Na Toote ) में उपहली बार उन्हें जगदीप के साथ काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जोनी उनकी नकल करते थे। इसके आगे जॉनी बोले, 'जब भी वह उनके साथ काम करता थे, तो वो उन्हें इंडस्ट्री में अच्छी-अच्छी ( Johnny learn good things from Jagdeep Jaffery ) बातें बताया करते थे। उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। लोग जब उनकी फिल्में देखकर बाहर आते थे, तो उनके डायलॉग बोलते हुए बाहर निकलते थे। बचपन से काम कर रहे थे और बाद में हीरो भी बनेष बड़े बड़े कॉमेडियन उनके फैन हैं।'

अभिनेता जगदीप के देहांत ( Johny is very sad with Jagdeep's death ) पर दुख व्यक्त हुए कहा कि एक दिन बेशक सबको जाना है लेकिन वह उनके दिल के सबसे करीब थे। यही वजह से है कि उनके जाने से उन्हें बेहद दुख ( Johny Feel Sad ) महसूस हो रहा है। जॉनी ने कहा कि 'जब भी कोई यह बात कहेगा कि जॉनी भाई बहुत ( Jagdeep Jaffery is a good person ) अच्छे इंसान हैं, तो वह हमेशा यही कहेंगे कि ये अच्छाई उन्हें जगदीप जैसे बड़े इंसानों से मिली है।' जॉनी के कहा कि 'उन्होंने उनसे सीखा कि कैसे छोटा समझते हुए विनम्र रहना चाहिए। वह हमेशा सबको खुश रखा करते थे। शूटिंग के दौरान वह अक्सर जॉनी से कहा करते थे तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है अंदर करो, वर्जिश करो। अंत में जॉनी ने कहा कि जगदीप संग उनकी कई सुनहरी यादें हैं।'