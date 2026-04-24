हंसी के पीछे छिपा दर्द: कॉमेडियन दिनेश हिंगू की मजबूरी, डॉक्टर की फीस के लिए 86 की उम्र में तलाश रहे काम

Dinesh Hingoo: 60 के दशक से लेकर 2010 तक इंडस्ट्री में अपने कॉमिक अंदाज और अभिनय से कॉमेडियन दिनेश हिंगू ने लोगों को हंसाया है। इस वेटरन एक्टर ने अपने फ़िल्मी करियर में तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया और अपनी कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग से अपनी पहचान बनाई। बता कि अब दिनेश हींगू की उम्र 86 साल है। हाल ही में उन्होंने बताया कि इस उम्र में भी उनको काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने इलाज के लिए पैसों की जरूरत है।