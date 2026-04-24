Amitbh Bachchan क्यों कर रहे 83 की उम्र में भी काम? ऐसा किया पोस्ट नौजवान भी हो जाएंगे इंप्रेस

अमिताभ बच्चन के वर्क एथिक्स का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे टीवी शो से लेकर 'कल्कि 2898 AD' जैसी मेगा-बजट फिल्मों तक, हर जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। 'कल्कि' में उनके अश्वत्थामा के किरदार को दुनियाभर में सराहा गया और फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। हाल ही में केबीसी के समापन पर वे काफी भावुक भी नजर आए थे। फिलहाल, वे 'कल्कि' के दूसरे पार्ट की तैयारियों में जुटे हैं, जो यह साबित करता है कि महानायक के शब्द सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं, वे उन्हें अपनी असल जिंदगी में भी जी रहे हैं।