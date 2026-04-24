’12 की उम्र में हार्मोन हिट करते हैं’, काजोल ने बेटी नयासा संग रिश्ते पर किया खुलासा, बोलीं- तीन साल लड़ाई होती रही

काजोल ने एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान कहा कि जब न्यासा किशोरावस्था में थीं, तब उनके व्यवहार में अचानक बदलाव आया और उसी समय से मां-बेटी के बीच दूरी बढ़ने लगी। काजोल ने कहा वो 12 साल की थी और उस वक्त हार्मोन हिट करते हैं। हमारे बीच काफी लड़ाई होती थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उस दौर में कई बार दोनों ही भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाती थीं और छोटी-छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। हालांकि, उन्होंने समय रहते यह समझ लिया कि एक मां के तौर पर उन्हें ज्यादा धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा।