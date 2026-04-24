सोते-सोते हो गई आशा भोसले की मौत, 12 दिन बाद पोते चिन2 भोसले का खुलासा, बोले- कोई दर्द नहीं

चिन2 भोसले ने 'स्क्रीन' के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी दादी से आखिरी बातचीत उनके निधन से तीन-चार दिन पहले हुई थी। उस दौरान दोनों साथ बैठकर आम खा रहे थे और अंतरराष्ट्रीय हालात, खासतौर पर ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहे तनाव पर चर्चा कर रहे थे। चिन2 के मुताबिक, आशा भोसले आखिरी समय तक दुनिया की घटनाओं में रुचि रखती थीं और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय थीं।