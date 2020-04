Lockdown2.0: एक्टर ने पीएम मोदी पर साधा निशाना,घरों से दूर फंसे लोगों के लिए ट्वीट कर पूछा सवाल

नई दिल्ली। आज सुबह 10 बजे देश के प्रधानमंत्री ने नरेन्द्र मोदी ( Narendra Modi ) ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कई देश पहले ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर फैसला कर चुकें हैं। अब भारत में भी लॉकडाउन को 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। जिसके साथ हमें और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। वहीं 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर, थाने, हर क्षेत्र और हर राज्य को परखा जाएगा कि वहां लॉकडाउन का कितना पालन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पहले से बेहतर हालत होने की भी बात कही। अब बॉलीवुड से भी लॉकडाउन बढ़ाने पर रिएक्शन आने लगे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ( Kamal.R.Khan ) भी ट्वीट सामने आया है।

PM #Modi ji has increased #Lockdown2 till 3rd May 2020! It’s superb! But again Modi ji didn’t say that how will these people survive without money, who are struck somewhere in lockdown? These people must be allowed to go to their homes, otherwise many will die without food.