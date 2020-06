दिग्गज अभिनेता Pankaj Thripathi को बिहार सरकार ने दिया तोहफा, ब्राण्ड एम्बेसडर बन करेंगे खादी का प्रचार

नई दिल्ली। बॉलीवुड में पंकज त्रिपाठी ( Pankaj Tripathi ) अब अपनी पहचान बना चुके हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर ( Gangs of wasseypur ) से लेकर पंकज ने न्यटुन ( Newton ) में अफने किरदार के लिए नेशनल अवॉर्ड ( National Award ) तक अपने नाम कर लिया है। हिंदी सिनेमा में अपने देसी अंदाज के लिए फेमस अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब खादी ब्रांड का एंबेसडर ( Brand Ambassador ) बनने जा रहे हैं। जी हां, बिहार सरकार ( Bihar Government ) ने फैसला लिया है कि एक्टर पकंज को खादी ब्रांड का एंबेसडर बनाया जाएगा। इस बात से अभिनेता बेहद ही खुश हैं। ब्रांड एम्बेसडर बनने को लेकर पकंज ने खुशी और गर्व भी जताया है।

एक्टर पकंज ने बताया कि बिहार का उद्योग विभाग उन्हें बिहार में बन रहे खादी का ब्राण्ड एम्बेसडर बनाना चाहता है। इस बात से उन्हें काफी खुशी तो है लेकिन इससे ज्यादा गर्व भी है। उनका कहना है कि वह हमेशा से खादी प्रेमी ( Pankaj love Khadi ) रहे हैं। वह अपनी रियल लाइफ में भी खादी से बने कपड़ों को ही पहनना पसंद करते हैं। ऐसे में उनके द्वारा देश और दुनिया में खादी की पहचान हो तो इससे बड़ी उनके लिए कोई दूसरी बात नही है। वहीं पकंज के ब्रांड एंबेसडर बनने को लेकर बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ( Industry Minister Shyam Raj ) ने भी खुशी जाहिर की है। बिहार में खादी को नए दौर से गुज़रना पड़ रहा है।

बिहार के कई शहरों में बड़े-बड़े मॉल खुलने ( Opening new malls ) जा रहे हैं। जिसकी वजह से प्रसार और प्रचार का काम जोरों से शुरू हो गया है। ऐसे में पंकज त्रिपाठी को ब्रॉन्ड एंबेसडर बनाने से काम में और तेजी आ जाएगी। उन्होंने यह भी बताया की खादी का पहला मॉल पटना ( First khadi mall in patna ) में बनेगा। जिसमें खाद्य संस्थाओं द्वारा तैयार सामान को बेचा जाएगा। आपको बता दें बिहार में नेता और बुजुर्गों के अलावा इन दिनों खादी के कपड़ों का चलन युवाओं ( Khadi popular in youth) के बीच भी देखने को मिल रहा है। बिहार में खादी भंडार के खोलने का एक मुख्य कारण यह भी है। बता दें अभिनेता पंकज त्रिपाठी का जन्म गोपालगंज ( Gopalganj ) बिहार में हुआ है। उनके माता और पिता दोंनो ही किसान ( His Parents is Farmer ) हैं। ऐसे में सफलता के इस मुकाम पर पहुंचकर जब वह अपने ही राज्य का एक पॉपुलर चेहरा बन गए हैं। तो यह उनके लिए किसी गर्व से कम नही हैं।