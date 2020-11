'बाबा का ढाबा' के बुर्जुग दंपत्ति संग ठगी करने पर आया R.Madhavan का रिएक्शन, गौरव वासन का किया सपोर्ट

नई दिल्ली। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर 'बाबा का ढाबा' ( Baba Ka Daba ) के नाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी। जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति काफी बुरे हालत में नज़र आए थे। 80 साल के कांता प्रसाद ( Kanta Parsad ) ने बताया था कि लॉकडाउन की वजह से उनके ढाबे से 50 रुपये की ब्रिकी होना भी बंद हो गई थी। इस वीडियो को एक यूट्यूबर गौरव वासन ( Gaurav Wasan ) नाम के शख्स ने शूट किया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो जब सामने आई तब लोगों ने दोनों खुलकर डोनेशन देने शुरू कर दी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं बाबा का ढाबा को पॉपुलर करने वाले गौरव ने ही बुजुर्ग दंपत्ति के पैसों संग हेरफेर कर दी है। जिसकी शिकायत खुद कांता प्रसाद ने पुलिस स्टेशन जाकर कराई है।

I agree whole heartedly. @gauravwasan08 has indeed done awesome work by highlighting the old couples plight.If this is a false allegation then we will and should acknowledge and applaud him even more and I will.A case has been filed and someone is up to some mischief cont.. https://t.co/UqGGAXTKpI