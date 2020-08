लीलावती अस्पताल में भर्ती अभिनेता Sanjay Dutt ने किया ट्वीट, बोलें-'एक-दो दिन में हो जाऊंगा ठीक'

नई दिल्ली। शानिवार शाम 4:00 बजे अभिनेता संजय दत्त ( Sanjay Dutt ) को सांस लेने में दिक्कत की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल ( Sanjay dutt admitted in Lilavati hospital Mumbai ) में भर्ती कराया गया है। जहां उनका कोरोनवायरस का टेस्ट ( Sanjay Dutt coronavirus Test ) कराया गया। खैरियत बात यह है कि उनकी उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव ( Sanjay Dutt Covid-19 report negative ) पाई गई है। सांस की समस्या को देखते हुए आनन-फानन में अस्पताल में ही कोरोना टेस्ट किया गया। अभिनेता का स्वैब टेस्ट ( Sanjay dutt sawab test ) भी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाक़ी है। अस्पताल में भर्ती संजय दत्त ( Sanjay Dutt Tweet ) ने अपनी सेहत की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है।

Just wanted to assure everyone that I’m doing well. I’m currently under medical observation & my COVID-19 report is negative. With the help & care of the doctors, nurses & staff at Lilavati hospital, I should be home in a day or two. Thank you for your well wishes & blessings 🙏