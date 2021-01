B'day Special- Sanjay Khan ने सरेआम होटल में की थी गर्लफ्रेंड की पिटाई, तोड़ दिया था जबड़ा

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा जगत के अपने काम से पहचान बनाने वाले अभिनेता संजय खान ( Sanjay Khan Birthday ) का आज जन्मदिन है। संजय खान ना केवल एक एक्टर थे, बल्कि वह एक काबिल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थो। उन्होंने करियर की शुरूआत सुपरहिट फिल्मों में से की थी। जिसमें 'दस लाख' ( 10 Lakh ) और 'एक फूल दो माली' ( Ek Phool Do Maali ) जैसी फिल्में शामिल है। संजय खान जितना अपनी फिल्मों, और स्टाइल के लिए सुर्खियों में रहते थे। उतना ही वह अपनी पर्सनल लाइफ और अफेयर्स को लेकर भी चर्चाओं में बने रहते थे। चलिए आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बाते बताते हैं।

'अब्दुल्लाह' फिल्म से मिले जीनत अमान और संजय खान

अभिनेता संजय खान पहले से ही शादीशुदा थे और उनके तीन बच्चे भी थे। बावजूद इसके एक्ट्रेस जीनत अमान उन्हें अपना दिल दे बैठी। यह बात साल 1980 की है। जब संजय और जीनत फिल्म अब्दुल्लाह में साथ काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी। ऐसे में दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी। इसके बाद संजय और जीनत भी पार्टीज और पब्लिक इंवेट्स पर भी साथ में जाने लगे। बताया तो यह भी जाता है कि अब्दुल्लाह की शूटिंग के दौरान ही दोनों ने छुपकर शादी भी कर ली थी। शादी के बाद जीनत अपने काम पर लौट गई और अपनी फिल्में करने लगी।

शॉर्ट टेम्पर थे संजय खान

इंडस्ट्री के अधिकतर लोग जानते हैं कि संजय खान शॉर्ट टेम्पर वाले शख्स हैं। वह छोटी सी बात पर भी बहुत गुस्सा हो जाते थे। उनके गुस्से का शिकार जीनत भी होती थीं। बताया जाता है कि एक बार जब संजय खान ने जीनत को एक गाने की शूटिंग के लिए बुलाया था। उस दौरन जीनत अपनी और फिल्मों की शूटिंग में बीजी थीं। जिसकी वजह से उन्होंने संजय को मना कर दिया था। यह सुनते ही उन्होंने फोन कर जीनत को खूब बुरा-भला कहा। साथ ही जब जीनत अपनी शूटिंग से फ्री हुई तो वह संजय खान के घर गई। जहां उन्हें पता लगा कि वह ताज होटल में पार्टी के लिए गए हुए हैं।

घर से निकलते ही जीनत ताज होटल संजय खान से मिलने चली गईं। जैसे ही संजय ने जीनत को देखा वह आग बबुला हो गए उन्होंने पूरे स्टाफ और दोस्तों के बीच उनकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि संजय ने जीनत को इस कदर पीटा था कि उनका जबड़ा ही टूट गया था और एक आंख की रोशनी कम हो गई थीं। उनके जबड़े को ठीक होने में लगभग 8 महीने लग गए थे। इस बात का जिक्र संजय खान ने अपनी बायोग्राफी 'द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ' ( The Best Mistakes Of My Life ) में भी किया है।

मजहर खान से जीनत ने किया निकाह



जीनत संग संजय के रिलेशनशिप की खबर उनकी पत्नी जरीन को लग गई थी। जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया। वहीं दूसरी तरफ संजय खान के गुस्से और बुरे बर्ताव की वजह से काफी परेशान हो चुकी हैं। 1985 में जीनत ने मजहर खान ( Mazhar Khan ) से शादी कर ली और संजय संग उनका 5 साल का रिश्ता तोड़ दिया। इस तरह संजय और जीनत का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया।