बॉलीवुड को लेकर बोले Sharad kelkar- किसी फिल्म के लिए No सुनना उन्हें बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली | दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की तरह ही एक्टर शरद केलकर (Sharad Kelkar) ने भी टीवी से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और कई उतार-चढ़ाव के बीच अपने करियर को बनाने में लगे रहे। हाल ही में उन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल और बुरे दौर के बारे (Sharad Kelkar career struggle) में बात की। शरद ने बताया कि लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझ नही पाते हैं कि एक इंसान कुछ क्यों रिजेक्ट (Sharad Kelkar on film rejections) करता है।

शरद ने बताया कि अगर मुझे कोई फिल्म ऑफर की गई लेकिन मैंने उसे किसी भी वजह से मना कर दिया (Sharad Kelkar on no to any film) जैसे तारीख ना होना या कोई पर्सनल रीजन। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूं। लोग सिर्फ अपने नजरिए से परिस्थिति को देखते हैं, उन्हें निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दूसरे की स्थिति भी समझनी होगी।

शरद केलकर ने रामलीला, रॉकी हैंडसम, बादशाहो और तान्हाजी जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। शरद ने सभी बड़े प्रोड्यूसर्स से लेकर एक्टर्स से ये रिक्वेस्ट (Sharad Kelkar request to big producers and actors) की हमेशा एक इंसान उनके हिसाब से नहीं चल सकता है। अगर आप किसी चीज के लिए मना करते हैं तो उसकी वजह होती है। लोगों को उसे नकारात्मक तौर पर नहीं लेना चाहिए। बॉलीवुड से साथ दिक्कत ये है कि हम ना नहीं बर्दाश्त कर सकते (Sharad Kelkar revealed bollywood cant listen no) और ये गलत है। जैसे कहते हैं कि अरे इसके तो भाव बढ़ गए हैं।

सुशांत के निधन पर एक्टर ने बात करते हुए कहा कि वो बहुत सारे युवाओं के लिए (Sharad Kelkar on Sushant death) प्रेरणा हैं। उनके साथ जो भी बहुत दुखद है लेकिन युवा वर्ग को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और उन्हें बॉलीवुड के लिए अपने सपनों को आगे बढ़ाना (Sharad Kelkar message to youngsters) चाहिए। लोग उतने बुरे नहीं हैं जैसा हो सोचते हैं। अगर कुछ घमंडी हैं तो कई अच्छे भी हैं। क्यों हमें उन गिने चुने लोगों के साथ ही काम करना है बाकी जो अच्छे हैं उनके साथ काम करके खुद को साबित किया जा सकता है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है।