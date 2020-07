Sushant Singh Rajput: एक्टर शेखर सुमन ने सुशांत की मौत को लेकर उठाए कई सवाल,किस डर से एक्टर ने चेंज किए 50 सिम कार्ड?

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput Suicide)के बाद से लोगों के मन में कई तरह से सवाल उठ खड़े हुए है। हांलाकि (Sushant Singh Rajput Final Postmortem Report)पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण आत्महत्या की वजह से दम का घुटना बताया जा रहा है लेकिन उनकी अचानक हुई मौत से लोग इस बात पर विश्वास करने को तैयार नही है कि उनके चहेते एक्टर ने आत्महत्या की है बल्कि इसे लोग हत्या की शंका जता रहे हैं।

A fight to finish..at Sushan's house in Patna.won't give up no matter what. #justiceforSushantforum #CBIEnquiryForSushant pic.twitter.com/oydGzKFwIt

सुशांत (Sushant Singh Rajput Death Investigation)के आत्महत्या के बाद से पुलिस उनकी मौत के कारणों का पता लगा रही है। ऐसे में बॉलीवुड के कई सेलेब्स और राजनेता इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे है।

इन्ही के बीच एक्टर शेखर सुमन भी सुशांत सिंह राजपूत(Shekhar suman questioned on suicide )की मौत से काफी गहरे सदमे में है अभी हाल ही में वो सुशांत के पिता से मिलने उनके घर गए। इसके बाद (sushant singh rajput cbi jach)सरकार से सीबीआई जांच करवाने की मांग की। एक्टर को शंका है कि सुशांत ने आत्महत्या नही की, बल्कि उनकी हत्या की गई है।

#justiceforSushantforum Dearest Sushant,the country is with you,the ppl are with you.we are all seeking justice for you and justice will be done.we will miss you till eternity.#CBIEnquiryForSushant pic.twitter.com/IuPw3wP3kl