Sonu Sood के लिए फैन ने हाथ में बनवाया टैटू, वीडियो देख अभिनेता ने यूं दिया जवाब

नई दिल्ली। कोरोना काल से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ( Sonu Sood ) लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों और गरीबों की मदद कर सोनू लोगों के मसीहा बन चुके हैं। महीनों बाद भी अभिनेता का जोश कम नहीं हुआ है। वह लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर उनके फैंस भी उन्हें अलग-अलग अंदाज में शुक्रिया कहते हुए नज़र आते हैं। अब सोनू के एक फैन ने अपने हाथ पर सोनू सूद के नाम का टैटू बनवाया है। जिस पर अभिनेता का रिएक्शन सामने आया है।

अभिनेता सोनू सूद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ( Sonu Sood Official Twitter Account ) पर एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें उनका एक फैन उनके नाम के टैटू को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए सोनू ने लिखा है कि ''भाई, प्लीज टैटू मत बनवाओ। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन अपना प्यार दिखाने के लिए इस दर्द से गुजरने की जरूरत नहीं है।'' सोनू के जवाब से उनके कई फैंस उनका समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सोनू बिल्कुल सही कह रहे हैं।

Brother, please don’t make tattoos 🙏 I know you love me but to show your love you don’t need to go through this pain ❤️🙏 https://t.co/aSj8KhykSL