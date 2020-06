एक्टर Tiger Shroff का हमशक्ल का आया सामने, तेज हवाओं और बारिश में डांस करता हुआ आया नज़र

नई दिल्ली। वैसे तो बॉलीवुड सेलेब्स के कई डुप्लीकेट ( Bollywood Celebs Dublicate ) हमें देखने को मिलते हैं। हिंदी सिनेमाजगत में तो अक्सर अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के हमशक्ल से ही अधिकतर स्टंट ( Dublicated Doing Stunts) और बाकी सीन्स करवाए जाते हैं। टिकटॉक ऐप ( Tiktok App ) पर भी कई सेलेब्स के हमशक्ल वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। लेकिन अब बॉलीवुड के दमदार एक्टर जैकी श्रॉफ ( Tiger Shroff ) का एक डुप्लीकेट समाने आया है। जिसकी चर्चा आज जोरों-शोरों हर जगह हो रही है।

This @iTIGERSHROFF lookalike wins the Internet for today! pic.twitter.com/Ip3nd6JvaH — Tegbir Brar (@dashmeshstud) June 3, 2020

तेज हवाओं और बारिश में माइकल जैकसन ( Dance on michael jackson song ) के गाने के वीडियो को तेगबीर बरार ( Tegbir Brar ) नाम के शख्स ने अपने ट्विटर अकाउंट ( Twitter Account ) से शेयर किया है। यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 'टाइगर श्रॉफ के हमशक्ल ने इंटरनेट पर धमाल मचाया हुआ है।' यह शख्स एक बिल्डिंग पर तेज हवाओं और बारिश का सामना करते हुए डांस कर रहा है। अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट ( Flaunt his body ) करता नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में माइकल जैकसन का गाना बज रहा है। है। जिसकी वीडियो ने इंटरनेट ( Viral on internet ) पर धमाल मचा दिया है। आज वह सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ ( Tiger shroff dublicate ) के हमशक्ल के नाम से खूब वायरल हो रहा है।

बता दें टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान शानदार डांस मूव्ज़ ( Tiger dance and body ) और लचीले शरीर के दम पर बनाई है। उनकी बॉडी और स्टंट के फैन बच्चों से लेकर बूढ़े लोग तक हैं। उनकी फिल्मों में दर्शकों को टाइगर का एक्शन ( Tiger action ) बेहद ही पसंद आता है। लॉकडाउन से पहले उनकी 'बागी 3' ( Bhaagi 3 ) सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। यह फिल्म एक्शन से भरा फुल पैकेज था। जिसमें उनके फैंस को उनकी दमदार बॉडी और एक्शन देखने को मिला। लेकिन फिल्म की कहानी कमजोर होने की वजह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस ( Box office collection ) पर ज्यादा खास सफलता नहीं मिल पाई। जिसकी वजह से मूवी को ज्यादा खास कमाल नहीं दिखाई पाई।