नेपोटिज्म के बीच स्टार किड्स पर उठ रहे सवालों पर बोले Tiger Shroff, 'पिता का नाम जुड़ने कम नहीं होता स्ट्रगल'

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में बेहतरीन कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Suicide ) के सुसाइड करने से पूरी सिनेमा इंडस्ट्री ( Film Industry ) शक के घेरे में आ खड़ी हुई हैं। इन दिनों फिल्मों के नाम से ज्यादा नेपोटिज्म ( Nepotism in bollywood ) और माफिया ( Movie and music Mafia ) जैसे शब्दों को ज्यादा सुना जा रहा है। नेपोटिज्म की वजह से आउटसाइडर्स ( Outsiders struggle ) के स्ट्रगल को स्टार किड्स संग तुलना की जा रही है। ऐसे में सभी स्टार किड्स निशाने ( Troll star kids ) पर आ गए हैं। सुशांत के देहांत ( After sushant sing death ) के बाद से जहां एक ओर आलिया भट्ट ( Alia Bhatt ), सोनम कपूर ( Sonam Kapoor ) और अनन्या पांडे ( Ananya pandey ) आदि को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग जारी है। ऐसे में बॉलीवुड में स्टंट मैन के नाम से मशहूर टाइगर श्रॉफ ( Tiger Shroff ) का स्टार किड्स को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। जिसकी वजह से टाइगर चर्चा में बने हुए हैं।

टाइगर श्रॉफ ने कहा,कि 'एक स्टार के बेटे ( bollywood celebs son ) होने की वजह से उन पर अधिक दबाव होता है। जहां लोगों को लगता है कि यह बेहद ही आसान होता है लेकिन परिस्थितियां ठीक इससे विपरीत होती हैं।' टाइगर ने कहा कि 'यह स्टार किड ( Star kids work hard ) होना मेहनत को दोगुना करता है। यह इंडस्ट्री एक तरह से उन लोगों के लिए आसान है जो फिल्म उद्योग से हैं लेकिन इसे अपने दम पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह अपने पिता जैकी श्रॉफ ( Jackie Shroff ) की छाया से बाहर निकलने में कामयाब रहे।' यही नहीं नेपोटिजम को लेकर टाइगर ने अपने करियर ( Tiger Career starup ) के शुरुआती दिनों में अपने माता-पिता के बारे में भी खुलासा किया, उन्होंने बताया कि, 'उनके पिता इस इंडस्ट्री में लगभग 30 सालों से हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर और इंडस्ट्री में काफी चढ़ाव-उतार को देखा हैं और यही वजह थी कि उन्होंने बचपन से टाइगर को सुरक्षित करना शुरू कर दिया था।' टाइगर ने कहा कि वह अब पूरी तरह से खुल गए हैं और यही वजह है कि लोग उन्हें आसानी ( Tiger easy target ) से निशाना बना सकते हैं।

टाइगर ने सोशल मीडिया ( Tiger funny memes on social media ) पर उन पर बने फनी मीम्स को लेकर बात करते हुए कहा कि 'वह हमेशा ही उन मीम्स को सकारात्मक तरीके से देखते हैं। वह अक्सर उन मीम्स को देखकर खुद भी हंसते हैं।' लेकिन उन्होंने बताया कि वह जब अपना बेस्ट शॉट ( Angry due to not giving the best shot ) नहीं दे पाते तो वह लोगों पर गुस्सा नहीं होते वह खुद पर गुस्सा होते हैं। जिसके लिए वह खुद को बेस्ट शॉट देने ( Prepare to give yourself the best shot ) के लिए अंदर से खूब तैयार करते हैं। आपको बता दें इंडस्ट्री में उठ रही नेपोटिज्म की आवाज़ के बीच स्टार किड्स के गले में भी तलवार लटकनी शुरू हो गई है। कई स्टार्स की फिल्म को देखने से दर्शकों ने मना ( Boycott StarKids films ) कर दिया है। जिसके बाद से मना रहा है कि स्टार किड्स की फिल्मों को आने वाले समय में काफी नुकसान का सामना करना सकता है। निर्देशक महेश भट्ट की बेटी की फिल्म 'सड़क 2' ( Alia's Sadak 2 ) को भी बायकॉट करने की खबरें तेजी से उड़ रही हैं।