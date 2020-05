लॉकडाउन के बीच अभिनेता वीर दास की हुई पड़ोसी से तीखी बहस, पड़ोसी ने कर डाली हैरान कर देने वाली हरकत

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप अब लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के साथ हो रही तेजी से मौत के आकड़ों से पूरा देश हिल गया है। और इस (Maharashtra is most affected by Corona virus)महामारी का सबसे भयानक प्रकोप महाराष्ट्र मे देखने को मिल रहा है। इसी बीच लॉकडाउन के समय में एक ( Vir Das has shared a video)वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें अभिनेता वीर दास अपने पड़ोसी के साथ झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

Lockdown Neighbour. I was giving my friend Kavi who lives three houses down from me some dinner. We were waiting for it to get cooked 15 feet away from each-other. Me on my doorstep, him out. This happened. 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/YKgErSxqBC