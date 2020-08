फिल्म Uri अभिनेता Vicky Kaushal ने वीणा पर बजाई 'ऐ वतन' की धुन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

नई दिल्ली। 74वें स्वतंत्रता दिवस ( 74th Independence Day ) के मौके पर पूरे देश ने धूमधाम से जश्न मनाया। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अलग अंदाज में आजीदी की शुभकामनाएं ( Bollywood Celebs wished People ) दी। सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियो भी शेयर की। इस बीच उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक ( Ui:the surgical strike ) फेम अभिनेता विक्की कौशल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उनका एक और हुनर देखने को मिल रहा है। वीडियो में वह अपनी ही फिल्म के सॉन्ग की धुन बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसे देख सभी काफी इम्प्रैस हो गए हैं। सोशल मीडिया पर विक्की ( Vicky Kaushal Viral )का यह वीडियो तेजी से

देशभक्ति में लीन विक्की कौशल ( Vicky Kaushal Plays Veena ) वीणा पर ' ऐ वतन'( Ae Watan) गाने की धुन बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। वह वीणा को बजाते हुए पूरी तरह से खोए हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन पर लिखा है-' ऐ वतन आबाद रहे तू'। इस वीडियो को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम ( Vicky Kaushal Instagram ) पर पोस्ट किया है। वीडियो में वह सफेद कुर्ते-पजामे में नज़र आ रहे हैं। वह जमीन पर बैठकर वीणा बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें यह गाना विक्की की ही फिल्म 'राज़ी' ( Raazi Film) का है। इस फिल्म में वह आलिया भट्ट के साथ नज़र आए थे। इस वीडियो को देखने के बाद से उनके फैंस उनकी तारीफ करते हुए थक नही रहे हैं।

विक्की ने वीडियो ( Vicky Kaushal Video )को शेयर करते हुए वीणा सिखाने वाली टीचर ( Vicky Says Thank you to her teacher ) को धन्यवाद भी कहा है। उनको वीणा सिखाने वाली टीचर का नाम राधिका ( Radikha ) है। उन्होंने भी विक्की की इस वीडियो को शेयर किया है और उनके लिए स्पेशल मैसेज ( Vicky Teacher Wrote Special Message For Him) लिखा है। डॉ.राधिका ने विक्की की वीडियो को शेयर करते हुए एक बेहरतरीन विद्यार्थी होने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। बता दें इससे पहले विक्की झंडा फहराते हुए भी अपना वीडियो शेयर कर चुके हैं।