पूर्व पीएम Manmohan Singh के स्वास्थ्य पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा- हमारे लिए लड़िए

नई दिल्ली: देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) को रविवार शाम तबियत खराब होने के चलते एम्स (AIIMS) में भर्ती कराया गया। जबसे यह खबर सामने आई, तभी से लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होने लगे और उनके जल्द ठीक होने की कामना करने लगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal) ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वास्थय पर अपनी चिंता जाहिर की है और उनके जल्द ठीक होने की कामना की है।

#ManmohanSingh Sir - fight for your good health - fight for us! - for India! - fight in your gentle way. Sending you our prayers and powerful vibes to heal you...