44 की उम्र में एक्ट्रेस Ameesha patel का फिर बोल्ड Video हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

नई दिल्ली। गदर जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल ( Ameesha patel ) काफी लंबे से बड़े पर्दे से गायब हैं लेकिन उनकी हमेशा एक ख्वाहिश ( Ameesha's Wish ) रही है। जो है हमेशा हॉट दिखने ( Always looking hot ) की, फिर चाहे वह स्क्रीन पर देखना हो या फिर रियल लाइफ में। अमीषा सोशल मीडिया ( Ameesha Active on social media ) पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। इस बीच उनका एक इंटरनेट पर खूब धमाल मच रहा है। जिसे देख उनके चाहने वालों संख्या ( Increased her Fans number ) में भी जरूर इजाफा होने वाला है। वीडियो में दिलकाश अदाए दिखा रही अमीषा का यह वीडियो सोशल मीडिया ( Ameesha Video Viral ) पर खूब धमाल मचा रहा है। जिसकी वजह से एक बार फिर वह लाइम लाइट में आ चुकी हैं।

44 साल की उम्र में ग्लैमरस ( 44 years Ameesha ) दिखाई देने वाली अमीषा का यह वीडियो लोगों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में बालकनी में खड़ी अमीषा कैमरे ( Ameesha Falunt her beauty fornt in camera ) के सामने दमदार पोज देती हुए नज़र आ रही हैं। वीडियो में उन्होंने मल्टी कलर ब्लाउज टॉप ( Multi colour blouse top ) पहना हुआ है। जिसके साथ उन्होंने डेनिम शॉर्टस ( Wearing Denim Shorts ) पहनी हुईं हैं। ओपन ऐयर्स ( Open hais with makeup ) और मिनिमल मेकअप में अमीषा काफी ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। वीडियो के सामने आते ही उनके फैंस ( Fans Comment On Ameesha'S Video ) कमेंट में उन्हें हॉट, ब्यूटीफुल, बोल्ड जैसे शब्द लिखते हुए थक नही रहे हैं। अमीषा सालों बाद भी इंडस्ट्री की कई खूबसूरत अभिनेत्रियों को अपनी फीटनेस से कड़ी टक्कर देती हुईं नज़र आती हैं।

वैसे आपको बता दें कई बार अमीषा को उनकी बोल्डनस ( Ameesha Bold Look ) काफी भारी भी पड़ चुकी है। जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल ( Mostly Ameesha Troll for her Pictures ) होती हुईं नज़र आती हैं। कुछ समय पहले अमीषा ने अपने ट्विटर हैंडल ( Ameesha's Twitter Handle ) पर अपने बेडरूम से एक मॉर्निंग सेल्फी ( Shared Bold Photo ) शेयर की थी। जिसमें उनकी आउटफिट काफी बोल्ड ( Bold Outfit) थी। अमीषा की तस्वीर देख तुरंत ट्रोलर्स ने उन्हें भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर दिए थे। इंडस्ट्री में अमीषा कंट्रोवर्सी क्वीन ( controversy queen Ameesha patel) के नाम से भी काफी चर्चित हैं।