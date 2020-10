वीडियो शेयर कर Payal Ghosh ने किया नया खुलासा, कहा-'गांजा लेकर अनुराग कश्यप ने बंद कमरे में की...'

नई दिल्ली। यह बात तो सब जानते हैं कि इन दिनों एक्ट्रेस पायल घोष अपनी फिल्मों से भी ज्यादा यौन उत्पीड़न मामले को लेकर काफी सुर्खियों में है। वह लगातार सोशल मीडिया पर निर्देशक अनुराग कश्यप को लेकर एक के बाद एक ट्वीट करती रहती हैं। जिसमें अक्सर या तो वह पीएम मोदी से न्याय और सुरक्षा की मांग करती हुई नज़र आती हैं। तो वहीं कुछ ट्वीट में वह अनुराग कश्यप पर नए खुलासे करती हुई दिखाई देती हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने इस मामले को लेकर एक नया वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने एक नया खुलासा किया है। तो चलिए आपको बतातें हैं कि पायल घोष की वीडियो में क्या राज छुपा हुआ है।

A little bit of details and truth hurt nobody. Let the culprit come and refute it and let's find out the truth. . If this doesn't ignite the woman in you and the human in you craving for justice, don't know what will. #FightTillTheEnd ⁦ pic.twitter.com/n6Ki4Et15l