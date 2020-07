Nagaland में कुत्तों के मांस की बिक्री पर लगाया बैन, Anushka Sharma ने हाथ जोड़कर किया फैसले का स्वागत

नई दिल्ली। देशभर में तेजी से बिक रहे कुत्ते के मांस ( Dog meat sales ) को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला ( Government has taken an important decision ) लिया है। बीते शुक्रवार सरकार ने जानवरों के साथ क्रूरता को लेकर कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर रोक ( Banned Dog Meat ) लगा दी। राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री एन. क्रोनू ने बताया कि कुत्तों के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर और कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक (

Decision State Cabinet Meeting ) में लिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव तेमजेन तॉय ( Chief Secretary of State Temjen Toy ) ने भी ट्वीट कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। सरकार के इस फैसले से बॉलीवुड ( Bollywood Reaction on banned dog meat ) की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

इस बीच बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ( Anushka Sharma ) ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी( Anushka Instagram Story ) पर एक पोस्ट शेयर करते सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। डॉग लवर अनुष्का शर्मा ( Dog Lover Anushka Sharma ) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें अनुष्का ने मुख्य सचिव तेमजेन तॉय के ट्वीट ( Anushka Shared Temjen Toy post ) को पोस्ट किया है। साथ ही पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने हाथ जोड़ते हुए लिखा है कि 'वह इस कदम की सराहना करती हैं।' एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा खुद एक डॉग लवर हैं। यही नहीं अक्सर वह अपने डॉगी ( Anushka has dog ) के साथ ही स्पॉट की जाती हैं। वह सोशल मीडिया पर अपने डॉगी ( Shared her dog photos and videos ) संग खूब मस्ती करती हुईं नज़र आती हैं। बता दें अनुष्का के अलावा अभिनेता वरूण धवन ( Varun Dhawan ) ने भी बोरियों में बंधे कुत्तों की तस्वीर पोस्ट की थी। जिसमें लिखा हुआ था 'नागालैंड में कुत्ते के मांस पर लगा बैन।' सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से सभी बेहद खुश हो रहे हैं।

बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य में कुत्ते का मांस ( trend of eating dog meat in the northeastern state ) खाने का प्रचलन काफी समय से चलता हुआ आ रहा है। यहां के लोग इसे उच्च पोषण ( Nutritious food treats dog meat ) का जरिया मानते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुत्ते से बर्बरता का एक वीडियो ( A video of dog vandalism viral ) भी वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई थी। जिसके बाद मेनका गांधी ( Menka Gandhi ) द्वारा नागालैंड स्थित पशु संरक्षण केंद्र ( Nagaland Animal Protection Center ) से व्यापार की तस्वीरें प्राप्त करने के बाद यह ट्वीट किया गया था। मेनका गांधी के अपील में कुत्ते के मांस के वाणिज्यिक व्यापार (Maneka Gandhi's appeal to stop commercial trade of dog meat) को रोकने के लिए नागालैंड सरकार ( Nagaland Government ) को 125,000 से अधिक लोगों की अपील को भी शामिल किया गया था।