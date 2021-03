ड्रीम गर्ल Hema Malini ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, तस्वीरें शेयर कर दी जानकारी

नई दिल्ली। इन दिनों एक के बाद एक कई बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना वैक्सीन ( Coronavirus Vaccine ) लगवाते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां शुक्रवार को अभिनेता सैफ अली खान ( Saif Ali Khan ) ने वैक्सीन लगवाई थी। वहीं हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी ( Hema Malini ) ने बीते दिन यानी कि शनिवार को कोरोनावायरस का टीका लगवा लिया है। हेमा ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। इस बात की जानकारी खुद हेमा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी। जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है।

I have taken the Covid vaccine along with the public at Cooper Hospital pic.twitter.com/PIUXCh2xnp