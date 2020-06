xXx 2 के सपोर्ट में आईं Hina Khan, प्रोड्यूसर Ekta Kapoor को मिल रही रेप की धमकियों का किया विरोध

नई दिल्ली। टेलिविज़न की क्वीन और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ( Ekta Kapoor ) इन दिनों अपनी वेब सीरीज ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड ( xXx 2: Uncensored ) को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हैं। सीरीज़ आपत्तिजनक सीन ( Offensive scene ) होने और आर्मी जवानों ( Army ) की भवानाओं और वर्दी का अपमान ( Insulted Army ) करने के आरपो में एकता को सोशल मीडिया ( Social Media ) पर काफी ट्रोल ( Ekta Kapoor Troll ) किया गया। यही नहीं उन्हें रेप की धमकियां ( Rape threat ) तक मिलने लगीं। इस बीच एकता को कई महिलाओं का समर्थन ( Women support ekta ) भी मिला। इस पूरे विवाद के बीच अब एक्ट्रेस हिना खान ( Hina Khan ) भी एकता को सपोर्ट करने के लिए आगे आ गईं हैं।

As a woman, I stand with you, for other women, for not submitting to bullying and threats. Our position gives us a lot of exposure and makes us vulnerable for unexpected oppressive remarks. But we have to stand up and support each other period! #StandUpWoman https://t.co/5UJ1k1v9by — Hina Khan (@eyehinakhan) June 10, 2020

ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड ( xXx 2: Uncensored web series ) वेब सीरीज़ के लिए ट्रोल हो रही एकता कपूर का पक्ष लेते हुए हिना खान ने ट्वीट ( Hina Khan Tweet ) करते हुए कहा कि 'एक महिला होने के नाते अन्य महिलाओं के लिए ट्रोलिंग और धमकियों के खिलाफ हथियार न डालने के लिए वह हमेशा उनके साथ हैं। इस तरह की स्थितियां हमे बहुत ज्यादा जोखिम के साथ अप्रत्याशित दमनकारी टिप्पणियों के लिए संवेदनशील बनाती हैं। हिना ने कहा कि उन्हें इनके खिलाफ आवाज़ उठाने चाहिए और एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए।'

Should not be acceptable to any of us, but that unintentional mistake was rectified.Wasn’t it?

Would you justify though the threats of rape against her and her family?A mistake on a fictional show should Harass a real woman and her family? You are a woman yourself, you tell me? https://t.co/B5L6EwS7wT — Hina Khan (@eyehinakhan) June 10, 2020

एकता कपूर के सपोर्ट में लिखे गए इस ट्वीट पर एक यूजर ( User comment on hina tweet ) ने हिना के ट्वीट पर कमेंट करते हुए उनसे पूछा कि 'हिना मैम मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं। लेकिन वेब सीरीज़ में भारतीय सेना का अपमान किया गया है। जो किसी भी तरह से सही नहीं है और ना ही उसे स्वीकारा जा सकता है।' यूजर के कमेंट को पढ़ते हुए हिना ( Hina replied to her ) ने तुरंत जवाब देते हए कहा कि 'आर्मी के अपमान को किसी को भी स्वीकार्य नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी से गलती हुई और उसे वक्त रहते सुधार भी लिया गया तो क्या आप उनके और उनके परिवार के खिलाफ बलात्कार की धमियों को सही ठहराएंग? हिना ने यह भी कहा कि वह एक काल्पनिक शो है उस शो के लिए एक महिला और उसके परिवार को पेरशान करना क्या ठीक है? हिना खान ने यूजर से सवाल पूछते हुए कहा कि आप खुद एक महिला हैं आप मुझे बताए?

बता दें बता दें एकता कपूर के खिलाफ सबसे पहले हिंदुस्तानी भाऊ ( Hindustani Bhau ) ने मुंबई के थाने ( Mumbai Police Station ) में एफआईआर ( File FIR ) दर्ज कराई थी। जिसके बाद उन्होंने थाने से निकलते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था। जिसमें उन्होंने कहा था ‘कि वह एकता कपूर को एक्सपोज़ करके रहेगें।‘ कुछ दिनों बाद खबरें आने लगी कि गुरूग्राम के कुछ पूर्व सैनिकों ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। देश के अलग-अलग राज्यों में एकता के खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है। जिसके बाद एकता ने सामने आकर इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात अपना पक्ष रखा।