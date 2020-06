एक्ट्रेस Karishma Kapoor ने शेयर की खूबसूरत Photo, ट्रोलर्स बोले 'माफ कीजिएगा आपके बालों में Dandruff है!'

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की वजह से देशभर में लॉकडाउन जारी है। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) की राजधानी मुंबई ( Mumbai ) में वायरस तेजी से अपने पैर पसार चुका है। अब तक कई सेलेब्स ( Bollywood celebs ) के घर में कोरोनावायरस की एंट्री भी हो चुकी है। ऐसे में सभी स्टार्स सुरक्षा को लेकर अपने घर में ही बैठे हैं। सभी सोशल मीडिया ( Social Media ) के माध्यम से अपने फैंस के साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ( Karishma Kapoor ) ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। जिसकी वजह से वह ट्रोल होने लगी है।

करिश्मा ने अपने इंस्टाग्राम ( Karishma kapoor photo ) पर फोटो शेयर की है। जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम के न्यू फिल्टर ( Instagram new filter ) का इस्तेमाल किया है। जिसमें उनकी तस्वीर में व्हाइट कलर के डोट्स ( White colour ) दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यूजर्स उन्हें सिर का Dandruff कहकर ट्रोल ( Karishma troll ) कर रहे हैं। हांलाकि लोलो अपनी तस्वीर में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा-'चुप चाप सो जाओ बहन जी।' तो दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा-'माफ कीजिए पर फिल्टर काफी फनी है। इसे देख ऐसा लग रहा है जैसे आपका dandruff गिर रहा हो। यूजर ने कमेंट में करीना कपूर खान को टैग करते हुए उनसे भी पूछा है कि क्या आप इस बात सहमत है?'

45 साल की करिश्मा ( Karishma 45 year old ) इंडस्ट्री में अपनी सुपरहिट फिल्मों और गानों ( Karishma superhit films and songs ) की वजह से आज भी लोगों के बीच याद की जाती हैं। उनके स्टाइल और लुक ( famous for look and style ) का क्रेज आज भी युवाओं के बीच देखने को मिलता है। सालों बाद भी करोड़ों फैंस उनपर मरते हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो लंबे समय से स्क्रीन से दूर बेबो हाल ही में ऑल्ट बालाजी ( Alt Balaji ) की वेब सीरीज़ मेंलटहुड ( MentalHood ) में नज़र आईं। सीरीज़ में वह मां के किरदार ( Played Mother Role ) में नज़र आई थीं। सालों बाद एक्टिंग करते हुए बेबो को देख लोगों ने काफी प्यार दिया। सीरीज़ को काफी पसंद भी किया गया। फिलहाल, लॉकडाउन की वजह से वह घर पर अपने तीनों बच्चों के साथ ही हैं।