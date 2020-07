नई दिल्ली। ओ साकी-साकी ( O Saki Saki Song ) गाने से बॉलीवुड में धूम मचाने वाली एक्ट्रेस कोएना मित्रा ( Koena Mitra ) काफी लंबे से सिनेमा से दूर हैं। वह अक्सर अपनी फिल्मों से अपनी प्लास्टिक सर्जरी ( Koena Mitra Plastic Surgery ) की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। बोल्ड और हॉट सीन्स ( Koena bold and hot scene ) से पर्दे पर आग लगाने वाली कोएना का फिल्मी सफर ज्यादा लंबा ( Koena's film career was not long ) नहीं चला। लेकिन बावजूद इसके वह अक्सर खबरों में बनी रहती हैं। कुछ समय पहले कोएना ने यूट्यूब ( Koena Mitra has made serious allegations on YouTube ) पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसमें उन्होंने अश्लील वीडियो अपलोड ( Koena Mitra's Offensive videos upload ) करने की बात कही है। कोएना के इस बयान के बाद से वह सुर्खियों में बनी हुईं हैं। इस खबर से कई लोग हैरान भी हैं।

You think it's a fan club? You mean Fans can upload shady pics and videos in my name?

These accounts are just trying to defame me. Check their mail/ account details, Bio etc. If this isn't crime then what is? https://t.co/QBUCIXGE9L pic.twitter.com/XGmpi7b3S8 — Koena Mitra (@koenamitra) July 17, 2020

यूट्यूब पर आरोप लगाते हुए एक्ट्रेस कोएना मित्रा ने एक यूट्यूब चैनल ( Koeana serious allegations on youTube ) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं उन्होंने उस यूट्यूब अकाउंट का स्क्रीनशॉट ( Koeana Shared youtube screenshots ) भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनका कहना है कि "इस यूट्यूब चैनल ने उनके नाम पर अशलील वीडियोज ( Koena Offensive videos shared on youtube channel ) शेयर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वहीं एक्ट्रेस ने उन दो लोगों ( Koena Mention two people name ) के नाम भी बताए हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने इस यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए उन्हें ट्विटर पर जमकर फटकार लगाई है।

कोएना ने जो ट्वीट ( Koena Mitra Tweet ) किया है। उसमें उन्होंने इंस्टाग्राम ( Fake account on instagram ) पर बने उनके नाम पर फेक अंकाउट और यूट्यूब पर बने फेक अकाउंट ( Koena Youtube Fake Account ) की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। साथ ही ट्वीट करते हुए कोएना पूछा है कि "आपको लगता है कि यह फैन क्लब पेज है? क्या फैंस ऐसी तस्वीरें और वीडियोज अपलोड करते हैं? इन सब चीज़ों से उनकी इमेज खराब हो रही है। बता दें कोएना मित्रा टीवी के गेम शो 'बिग बॉस 13' ( Game show Bigg Boss 13 ) में दिखाई दी थीं। जहां उनका एक अलग ही अंदाज ( Koena looked different ) दिखाई दिया था। लेकिन वह शो में ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाईं थी।