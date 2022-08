फिल्मों के बहिष्कार पर मंदाकिनी के बोल, 'एक्टरों के अहंकार का नतीजा है बायकॉट और कैंसिल कल्चर'

फिल्म राम तेरी गंगा मैली से रातों रात स्टार बनीं अभिनेत्री मंदाकिनी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। फिल्म में उनके काम को बहुत पसंद किया गया था। इस फिल्म में उनकी मासूमियत और सुंदरता के लोग कायल हो गए थे। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। अब एक बार फिर एक्ट्रेस चर्चा में हैं। मंदाकिनी ने बॉलीवुड बायकॉट को लेकर चुप्पी तोड़ी है।

Published: August 24, 2022 10:26:13 am

लंबे वक्त से अभिनेत्री मंदाकिनी बड़े पर्दे से दूर हैं। हालांकि अब उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो से वापसी की है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अदाकारा ने बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड को लेकर बात की। उन्होंने कहा 'यह सभी बातें बहुत दुख देती हैं। क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं था। डायरेक्टर्स को गुरू की नजरों से देखा जाता था। सभी कलाकार उनकी इज्जत किया करते थे। हम लोगों ने तो हमेशा उनका सम्मान किया है। पहले जो एक अपनापन था, वह अब जैसे कहीं खो-सा गया है। दिखता ही नहीं है। शायद यही वजह है कि लोग आज इंडस्ट्री में एक-दूसरे पर आरोपों की बारिश करते हैं।'

