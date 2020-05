Priyanka Chopra की बहन ने शेयर की Video, टिड्डियों को खा रहा था शख्स कहा- 'नहीं सिखा कोरोनावायरस से'

नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस ( Coronaviurs ) पहले ही कई महीनों से अपना कहर बरपा रहा है। वायरस को नियंत्रण करने के लिए देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) जारी है। एक तिहाई जनसंख्या घर पर रह कर ही इस जानलेवा वायरस से अपना बचाव कर रही है। जहां पहले ही देश कोविड-19 ( Covid-19 ) से परेशान है। वहीं अब टिड्डियों के झुड़ ( Locust swarm ) ने सबकी परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। देश की कई जगहों से सामने आ रही टिड्डियों की तस्वीरों और वीडियोज ( Locust Phtos And Videos ) को देख ऐसा लगता है कि मानो फिल्म का कोई सीन हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बीच एक शख्स टिड्डियों ( Eating Locust ) को खाते हुए दिखाई दिया। जिसको देख अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra Sister Shared Video ) की बहन उस पर खूब भड़की।

Got this forward. Is this video actually genuine? People are really eating #locusts. Havent they learnt their lesson with the ongoing #coronavirus !!! #shocking pic.twitter.com/QBhFdYU2pN — meera chopra (@MeerraChopra) May 28, 2020

फिल्म 1920 लंदन ( 1920 London ) और सेक्शन 375 ( Section 375 ) में नज़र आ चुकी अभिनेत्री मीरा चोपड़ा ( Meera Chopra ) ने ट्विटर अकाउंट ( Twitter Account ) से एक वीडियो को शेयर किया है। वीडियो में शख्स पहले टिड्डियों को एक थेले में बंद करता है,फिर उसमें से एक टिड्डी को बाहर निकलता है। जो कि जिंदा होती है। वह उसे निकालते ही खाने लगता है। वीडियो में आपको थैलियों में बंद टिड्डियों को बेचते हुए लोग भी दिखाई देंगे। जिन्हें खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। वीडियो को शेयर करते हुए मीरा ने लिखा-'मुझे यह वीडियो फॉरवर्ड होते हुए मिला है। लेकिन क्या यह सच है। सच में लोग टिड्डी को खा रहे हैं। क्या कोरोवायरस से अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है। हैरान करने वाला है।' मीरा द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को काफी लोग देख रहे हैं। साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

बता दें 26 साल बाद देश में ऐसा नजारा देखा गया है। यह देखने में बहुत ही खौफनाक ( Creepy scene ) दिखाई देता है। टिड्डियों का इस तरह से आ जाना किसानों के लिए काफी नुकसानदायक ( Harmful to farmers ) साबित हो रहा है। इन टिड्डयों के झुडं ने करीबन 90 हज़ार हेक्टेयर की फसलों ( destroyed 90 thousand hectares of crops ) को कुछ ही मिनटों में खराब कर दिया है। जानकारी के अनुसार यह टिड्डियों का झुड़ पाकिस्तान ( Locust swarm has come from Pakistan ) से आया है। जिसने पंजाब ( Punjab ), मध्यप्रदेश ( MadhyaPardesh ) और राजस्थान ( Rajasthan ) में फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ( United Nations ) का कहना है कि यह कृषि के लिए एक बहुत बड़ा संकट ( huge crisis for agriculture ) है।