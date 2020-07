एक्ट्रेस Mouni Roy ने इंस्टाग्राम पर Vidoe किया शेयर, मास्क ठीक से ना पहनने की वजह से हुईं ट्रोल

नई दिल्ली। कोरोनावायरस का संकट दुनियाभर ( Coronavirus spread in world ) में पैर पसार चुका है। कई देशों में अब भी कोरोनावायरस के केस थमने ( increase coronaviurs cases ) का नाम नहीं ले रही हैं। रोज़ाना देशों से कई नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। महामारी की वजह से कई समय से देश में लॉकडाउन ( Lockdown continue ) जा रही था। जिसमें सभी तरह की शूटिंग पर भी बैन लग चुका था। लेकिन चार महीनों के बाद अर्थव्यस्था और हालतों ( unlock lockdown due to financial crisis) को देखते हुए धीरे-धीरे लॉकडाउन को अनलॉक करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सभी फिल्मों और टीवी शोज़ की शूटिंग ( Restart Shootings ) को फिर से शुरू कर दिया है। सेलेब्स भी ज्यादा सुरक्षा के चलते शूटिंग ( Celebs back to shooting set ) सेट पर पहुंच रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस मौनी रॉय ( Mouni Roy video ) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।

मौनी इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ( Mouni Roy Instagram Account ) पर शेयर किया है। इस वीडियो में वह फ्लाइट में बैठी हुईं सफर करती हुईं नज़र आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के चलते चेहरे पर शील्ड पहना हुआ और मुंह पर मास्क ( She wearing half mask ) लगाया हुआ है। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में एक्ट्रेस ने प्लेन का ( Mouni Roy caption ) साइन बनाते हुए लिखा है ''टाटा''। वीडियो में मौनी के चेहरे पर मास्क को नज़र ( Mouni wearing mask ) आ रहा है लेकिन ध्यान से देखें तो मास्क केवल उनके मुंह तक ही लगा हुआ है। उनका मास्क नाक ( Mouni nose uncovered by mask ) के नीचे है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कमेंट ( Trolling for mask ) कर उन्हें मास्क को नाक तक पहनने की वजह से ट्रोल कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग कमेंट कर एक्ट्रेस से पूछ रहे हैं कि वह कहां जा रही हैं? खबरों की माने तो मौनी आबु धाबी से लंदन ( Travelled to Abu Dhabi to London ) के सफर पर निकली हैं।

मौनी भले ही भारत से दूर हैं लेकिन वह सोशल मीडिया पर ( Mouni Roy Active on social media ) काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर इंस्टाग्राम ( Mouni shared photos and videos ) के जरिए वह अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। मौनी लॉकडाउन के दौरान भी सोशल मीडिया ( Mouni active on social media during lockdown ) पर खूब एक्टिव रहती हैं। बताते चलें कि मौनी रॉय ने अपनी करियर की शुरूआत ( Mouni started her carrier from Tv ) टीवी से की थी। उन्होंने कई टीवी शोज़ किए हैं। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा लोकप्रियता एकता कपूर ( Producer Ekta Kapoor ) के शो 'नागिन' ( Naagin ) से मिली। इस शो ने उन्होंने घर-घर में स्टार बना दिया। जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) संग फिल्म 'गोल्ड' ( Mouni Debut Film Gold ) संग बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा लोकप्रियता हासिल तो नहीं हुई लेकिन फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सराहना मिली।