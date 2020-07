अभिनेत्री Natasa Stankovic बनी मां, पति Hardik Pandya ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बच्चे की तस्वीर

नई दिल्ली। सर्बियन मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक ( Natasa stankovic gives birth to baby boy ) ने आज एक बेटे को जन्म दिया है। जी हां, नताश और हार्दिक पांड्या ( Natasa Hardik Become Parents ) एक बच्चे के माता-पिता बन चुके हैं। इस बात की जानकारी खुद नताशा के पिता और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya ) ने एक पोस्ट शेयर कर दी है। सोशल मीडिया पर तेजी से यह खबर वायरल हो रही है। पिता बने हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम ( Hardik Pandya Instagram ) पर एक फोटो साझा की है। जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वह पिता बन गए हैं। फोटो में आपको बच्चे की झलक भी देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने एक प्याार सा ( Hardik pandya wrote message ) मैसेज भी लिखा है।

पिता बने हार्दिक पांड्या ने इस खुशखबरी को अपने इंस्टाग्राम ( Hardik pandya shared photo on his instagram ) पर शेयर की है। तस्वीर में वह अपने बेटे ( Hardik hold his son hand ) की नन्हे हाथों को पकड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए हार्दिक ने कैप्शन में बताया है कि वह और नताशा माता-पिता बन गए हैं। हार्दिक ने जैसे ही यह खुशखबरी अपने चाहaने वालों संग शेयर की। वैसे ही सोशल मीडिया ( People sending wishes on social media ) पर बधाई देने वालों की बाढ़ आ गई। इस खुशखबरी के बाद सभी हार्दिक और नताशा को बधाइयां दे रहे हैं। क्रिकेट जगत से लेकर बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां माता-पिता बने कपल को ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस दौरान एक्ट्रेस आथिया शेट्टी ( Athiya shetty comment on his post ) ने भी कमेंट कर दोनों को बधाई दीं।

बता दें साल 2020 की शुरूआत में ही नताशा और हार्दिक ( Natasa Hardik Ring Ceremony ) ने सगाई कर ली थी। 1 जनवरी को कपल ने सगाई कर सबको एक बड़ा सरप्राइज दिया था। कोरोनावायरस के दौरान हुए लॉकडाउन ( Lokdown because of coronavirus ) में ही कपल ने शादी कर ली थी। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब ( Viral Hardik Natasa Marriage pics ) वायरल हुईं थीं। शादी के कुछ समय बाद ही कपल ने प्रेग्नेंसी की खबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी। सोशल मीडिया पर अक्सर कपल तस्वीरें पोस्ट करता था। जिसमें साफ पता चलता था कि दोनों ही इस फेस को काफी इंजाय कर रहे हैं। नताशा भी अक्सर तस्वीरों में बेबी बंप ( Natasa flaunt her baby bump ) शो करती हुईं नज़र आती थीं। खैर, कपल के माता-पिता बनने से दोनों ने जिंदगी की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है।