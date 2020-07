सुपरहीट सॉन्ग Saki-Saki को हुआ पूरा 1 साल, एक्ट्रेस Nora Fatehi ने Video शेयर कर खुशी की जाहिर

नई दिल्ली। कनेडियन मॉडल ( canadian model ) नोरा फतेही ( nora fatehi ) उन उभरती अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने बेहद ही कम समय में सफलता के मुकाम को छुआ है। कनाडा में जन्मी नोरा ( Nora born in canada ) हिंदी सिनेमा जगत ( Bollywood industry ) के साथ-साथ साउथ इंडस्ट्री ( South industry ) में भी अपना कमाल दिखा चुकी हैं। लॉकडाउन ( Lockdown ) के चलते सभी तरह की शूटिंग बंद है लेकिन नोरा का जादू लगातार सोशल मीडिया ( Social media ) पर कायम है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो ( Nora shared video ) पोस्ट किया है। लेकिन आज नोरा ( Special day for nora fatehi ) ने काफी स्पेशल दिन है। जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है।

सॉन्ग 'साकी-साकी' ( Saki-Saki ) में डांस करती हुई नोरा ( Nora dance video ) ने अपना वीडियो इंस्टाग्राम ( Nora Instagram ) पर पोस्ट किया है। जिसमें वह ऑरेंज कलर की ( Nora Orange Outfit ) आउट में नज़र आ रही हैं। इस गाने पर एनर्जी से झूमती नोरा के इस सुपरहिट गाने को आज पूरा एक ( Saki Saki complete one year ) साल हो गया है। जी हां, यही वजह है कि नोरा की खुशी सातवें आसमान पर हैं। वीडियो को शेयर करते हुए नोरा ने कैप्शन में लिखा है वह 'ओ साकी साकी' के रिलीज़ के एक साल पूरे होने पर जश्न मना ( Celebrate one year ) रही हैं। वो अवसर है जब उन्हें पहली बार इस गाने पर डांस स्टेप्स ( First time to get chance to dance on it ) करने का मौका मिला था। उन्हें विश्वास है कि इस गाने को एक साल पूरा हो गया है। बता दें यह गाना जॉन अब्राहम की फिल्म 'बाटला हाउस' का है।

नोरा के इस वीडियो को अब तक दो लाखों ( 2 lakh peolple liked her video ) से ज्यादा लोग देख चुके हैं। यह वीडियो देख ऐसा लग रहा है कि डांस रिहर्सल ( Dance Rehearsal Video ) वीडियो का है। जिसमें नोरा ने खूब प्रैक्टिस की है। वैसे तो नोरा का डांस का हुनर किसी ( Nora Dance Talent ) से छुपा नहीं है। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो के जरिए अपने फैंस को इम्प्रैस करती रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी नोरा काफी एक्टिव ( Nora Active on Social Media ) रहती हैं। यही वजह की उनके फोलोअर्स की संख्या भी काफी बड़ी हैं। एक्ट्रेस के हाल ही में इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन फोलोअर्स ( Nora 14 Million followers ) हुए हैं। एक्ट्रेस हिंदी के अलावा मलयालम और तेलुगु ( Nora telgu and malayalam movies ) भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।