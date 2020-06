पॉपुलर शो Diya Aur Bati की एक्ट्रेस गुज़र रही हैं आर्थिक तंगी से, मां को अस्पताल में भर्ती कराने तक के पैसे नहीं हैं

नई दिल्ली। चीन के वुहान ( China Wuhan ) से आई महामारी कोरोनावायरस ( Coronavirus ) ने दुनिया के कई देशों की हालत को बद से बदत्तर बना दिया है। इस बीमारी के आगे कई शक्तिशाली देशों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। कोविड-19 ( Covid-19 ) ने सिनेमा का कारोबार भी पूरी तरह से ठप कर दिया है। इस बीच इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों की आर्थिक ( Artist financial problem ) हालत खराब हो चुकी है। लॉकडाउन ( Lockdown ) होने से शूटिंग का काम पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। आर्थिक तंगी से गुजर रहे कई कलाकारों ने पैसों की कमी के चलते सुसाइड ( Artist commit suicide ) भी कर लिया है। इस बीच अब टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस नुपुर अलंकार ( Nupur Alankar ) को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

शो दीया और बाती ( Diya aur bati ) फेम एक्ट्रेस नुपुर अलंकार ( Nupur financial problem ) लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। वहीं बीते साल पीएमसी बैंक ( PMC Bank ) के कोलेप्स होने की वजह से उनकी सारी जमा पूंजी पहले ही डूब चुकी है। ऐसे में शूंटिग के बंद होने से उनके पास कोई काम नहीं है। परेशानी की बात यह भी है कि उनकी मां की तबीयत ( Nupur mother's not well ) भी बेहद खराब है। उन्हें जल्द से जल्द से अस्पताल में भर्ती कराना है। लेकिन पैसे ना होने के कारण वह अपनी मां का इलाज कराने में भी असमर्थ हैं। इस बीच उनकी दोस्त और सुपरहिट फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ( Hum Apke Hain Kaun ) फेम एक्ट्रेस उनकी रेणुका शहाणे ( Renauka Shahne ) उनकी मदद के लिए आगे आईं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी मदद करने की गुहार लगाई।

रेणुका ने ट्वीट ( Renuka Tweet ) करते हुए कहा-'मेर एक बहुत ही प्रिय दोस्त, नुपुर अलंकार को अपने सारे पैसे दुर्भाग्य से पीएमसी बैंक में फंसने के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नुपुर अपनी मां का इलाज भी करवा रही हैं। वह जो भी कमाती थीं, उसे से वह अपनी मां का इलाज करती थीं।' उन्होंने यह भी बताया कि 'लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इस वक्त उनकी मां की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना भी जरूरी है।' नुपुर की दोस्त ने मैसेज में उनका एकाउंट नंबर ( Nupur account number ) भी शेयर किया है। उन्होंने लोगों से मदद मांगते हुए उनका धन्यवाद भी किया है।