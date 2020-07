Sara Ali Khan का ड्राइवर निकला कोरोना पॉजिटिव, अभिनेत्री ने पोस्ट शेयर कर बताया परिवार और स्टाफ का हाल

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( coronavirus spread speedly ) तेजी से फैलता जा रहा है। रोज़ाना कई नए मामले सामने आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री पर भी वायरस ( coronavirus effect film industrry ) की चपेट में आ चुका है। बीते कुछ दिनों में महज 34 घंटे के अंदर 11 सेलेब्स कोरोनावायरस ( 11 celebs infected by covid-19 ) से ग्रस्त पाए गए हैं। जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan and his family member ) के परिवार सदस्य और एक्टर अनुपम खेर ( Anupma kher mother and his brother ) की मां सहित तीन और परिवाजन शामिल हैं। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि बॉलीवुड एकट्रेस सारा अली खान ( Coroanvius enter Sara Ali Khan House ) के घर पर वायरस की एंट्री हो चुकी है। जी हां, बीती देर रात सारा ने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट ( Sara Shared ) पर इस बात जानकारी दी है।

सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ( Sara Ali Khan Instagram Account ) पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने कहा है "मैं आपको यह बताना चाहूंगी की हमारा ड्राइवर कोविड 19 पॉजिटिव ( Sara driver covid-19 positive ) पाया गया है। बीएमसी (BMC) को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और उसे क्वारंटीन सेंटर भेज ( Sara driver sent qurantine center ) दिया गया है।"सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने आगे लिखा, "मेरा परिवार, घर में बाकी स्टाफ और ( Rest of staff covid-19 negative ) मेरा भी कोरोना का टेस्ट हुआ, जो कि नेगेटिव ( Sara covid-19 report negative ) आया है, लेकिन हम फिर भी सावधानियां बरतेंगे। बीएमसी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से धन्यवाद, जिन्होंने हमारी मदद की और हमें रास्ता दिखाया। सब सुरक्षित रहें।" सारा खान के घर कोरोनावायरस के पहुंचने से एक बार फिर से इंडस्ट्री में हलचल मच गई है।

बता दें बीते शनिवार एक्ट्रेस रेखा (Rekha) के बंगले पर तैनात चौकीदार भी कोरोना पॉजिटिव ( Rekha security guard positive ) पाया गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस के घर को सील ( BMC Sealed Rekha's house ) कर दिया गया। रेखा ने सोमवार को एक प्राइवेट अस्पताल ( Rekha test her covid-19 ) में अपना कोरोनावायरस का टेस्ट करवा लिया है। जिसकी रिपोर्ट का इंतजार सबको है। रिपोर्ट आते ही रेखा BMC को सौंप देंगी। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन बेटे अभिषेक ( Amitabh and Abhishek admittted in Nanavati Hospital ) संग नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। अमिताभ की हालत स्थिर बताई जा रही है। ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन ( Aishwarya and Aaradhya Home Qurantine ) होम क्वारंटीन में ही हैं।