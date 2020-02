शबाना आजमी को हॉस्पिटल से मिली छुट्टी, Tweet कर किया सबका धन्यवाद

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) को दो हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब एक्ट्रेस ठीक होकर अपने घर पहुंच चुकी हैं। इसकी जानकारी खुद शबाना आजमी ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा- 'मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं वापस घर आ चुकी हूं।' शबाना आजमी ने अपने ट्वीट में अच्छी देखभाल के लिए टीना अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल को भी शुक्रिया कहा। टीना अंबानी मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की चेयरपर्सन हैं।

Thank you all for your prayers and wishes for my https://t.co/A21IxD7Usd back home now Thank you #Tina Ambani and Kokilaben Ambani hospital for the sterling care provided by the doctors team and the nursing staff. Im indebted and grateful🙏 pic.twitter.com/6a1PWsGKnn