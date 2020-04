शबाना आजमी ने डॉक्टरों पर हुए हमले पर किया ट्वीट, कहा- भय से नफरत पैदा होती है

नई दिल्ली: एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस (Coronavirus) से एकजुट होकर लड़ रहा है तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहयोग न करके हिंसा पर उतारू हो गए हैं। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर हुए जानलेवा हमले की घटना ने सबको चौंका दिया। हर किसी ने इस घटना की निंदा की। वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

The scourge of Covid-19 we will overcome sooner or later. What is appalling is that doctors and nurses are being attacked by the very people they are trying to save #STOPTHISNOW.Fear begets hate.Hate begets more hate.I beg you lets replace hate with humaneness n salute our HEROS