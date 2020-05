एक्ट्रेस Sonalee Kulkarni ने सोशल मीडिया पर सगाई की Photos शेयर कर सबको किया हैरान, तेजी से हो रही हैं वायरल

View this post on Instagram

Before my birthday ends, I want to mark it by making a SPECIAL ANNOUNCEMENT!!! Introducing my fiancé Kunal Benodekar! @keno_bear आमचा ०२.०२.२०२० ला साखरपुडा झाला, आणि आमचा हा आनंद तुम्हा सगळ्यांसोबत वाटण्यासाठी आजच्या पेक्षा योग्य दिवस असूच शकत नाही असं मला वाटतं... आपले शुभाशीर्वाद कायम पाठीशी असू द्या...!!! #sakharpuda #engaged #palindrome #02022020 #precovid #engagement #fiancé Thank you @yashkaklotar for capturing our moment!