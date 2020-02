'मिस्टर इंडिया' के रीमेक पर भड़क उठीं सोनम कपूर, कहा- यह अपमानजनक है...

नई दिल्ली: 'मिस्टर इंडिया' (MR. India) बॉलीवुड को वो फिल्म है, जिसके लोग आज भी फैंस हैं। इस फिल्म ने अनिल कपूर को एक अलग ही पहचान दिलाई। ऐसे में जब इस फिल्म के रीमेक बनने की खबर सामने आई तो एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। 'मिस्टर इंडिया' के रीमेक के बारे में न तो इसके लीड एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) को पता है और न ही इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर शेखर कपूर को इसकी भनक है। अब इस पर अनिल कपूर की बेटी और एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि ये काफी अपमानजनक है। इस फिल्म के बारे मेंं न तो मेरे पापा अनिल कपूर और न ही शेखर कपूर को पता है।





दरअसल, सोनम ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी बात कही। सोनम ने लिखा- "बहुत लोगों ने मुझसे मिस्टर इंडिया' (MR. India) की रीमेक के बारे में पूछा। सच बताऊ तो इस फिल्म के बारे में मेरे पिता अनिल कपूर को पता तक नहीं। हमें ये अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) के ट्वीट से पता चला।" सोनम ने आगे लिखा कि "यह काफी अपमानजनक है। इस फिल्म को लेकर किसी ने भी मेरे पिता अनिल कपूर और शेखर अंकल से पूछना भी उचित नहीं समझा। दोनों ने इस फिल्म को बहुत मेहनत से तैयार किया था।" सोनम ने इस पोस्ट के जरिए कहीं न कहीं डायरेक्टर अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) पर निशाना साधा है, क्योंकि उन्होंने ही इस फिल्म के रीेमेक बनने को लेकर ट्वीट कर जानकारी दी थी।

Excited to partner with @ZeeStudios_ for an epic trilogy #MrIndia! It is a huge responsibility to carry forward an iconic character loved by everyone. Currently, working on the script, no actor has been locked till now. Once we lock the first draft of the script, casting begins!